7 YIL SÜREN TUTSAKLIK BİTTİ
Gültan Kışanak: "Tahliyeye değil, özgürlük ve barışa ihtiyacımız var"
Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu sırada tutuklanarak "Kobane Kumpas Davası"nda yargılanmaya başlayan Barış ve Demokrasi Partisi eski Eş Başkanı, 23. dönem Diyarbakır ve 24. dönem Siirt milletvekili Gültan Kışanak 25 Ekim 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
"Mücadeleyi birlikte
yürütüp kazanacağız"
Tahliyesi dolayısıyla vediği demeçte Kışanak "Bizim aslında tahliyeye değil özgürlük ve barışa ihtiyacımız var. Umarım hep beraber bu ülkede sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız." dedi.
Beş tahliye kararı
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu, 108 kişinin yargılandığı "Kobanê Kumpas Davası"nda karar bugün açıklanmış Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Gültan Kışanak'ın da olduğu beş kişinin tahliyesine karar vermişti.
2016'da 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda tanıklığına başvurulduktan sonra Diyarbakır’a dönüşü sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kışanak, mahkemenin serbest bırakılma yazısının cezaevine ulaşmasıyla Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden serbest bırakıldı.
Kışanak'ı cezaevi çıkışında yakınları, partili arkadaşları ve dostları karşıladı.
(AEK)