Gültan Kışanak: "Tahliyeye değil, özgürlük ve barışa ihtiyacımız var"

Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu sırada tutuklanarak "Kobane Kumpas Davası"nda yargılanmaya başlayan Barış ve Demokrasi Partisi eski Eş Başkanı, 23. dönem Diyarbakır ve 24. dönem Siirt milletvekili Gültan Kışanak 25 Ekim 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

"Mücadeleyi birlikte

yürütüp kazanacağız"

Tahliyesi dolayısıyla vediği demeçte Kışanak "Bizim aslında tahliyeye değil özgürlük ve barışa ihtiyacımız var. Umarım hep beraber bu ülkede sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız." dedi.

“Bugün Kobanê Kumpas davasında ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. Bu nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız. Figen başkanın çok çok selam ve sevgileri vardı. Bizim aslında tahliyeye değil özgürlük ve barışa ihtiyacımız var. Umarım hep beraber bu ülkede sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız. Mesele tahliye olmak değil mesele bu ülkenin sorunları çözebileceği bir ortamı yaratmak. Kadınların, halkların, inançların özgür olduğu, kimliklerin ve dillerin sorun olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum. Hukukun, adaletin, barışın olmadığı yerde özgürlüğü ne yazık ki doyasıya teneffüs edemiyoruz. Bütün Türkiye için halklar için kadınlar için çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum.”