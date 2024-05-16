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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 21:49
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 22:33
2 dk Okuma

7 YIL SÜREN TUTSAKLIK BİTTİ

Gültan Kışanak: "Tahliyeye değil, özgürlük ve barışa ihtiyacımız var"

2014'te seçildiği Diyarbakır Belediye Başkanlığını yürüttüğü sırada, TBMM'de 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda tanıklığına başvurulmasının ardından tutuklanan Kışanak çıkışında "Bütün Türkiye için, halklar için, kadınlar için, çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum.” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gültan Kışanak: "Tahliyeye değil, özgürlük ve barışa ihtiyacımız var"

Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu sırada tutuklanarak "Kobane Kumpas Davası"nda yargılanmaya başlayan Barış ve Demokrasi Partisi eski Eş Başkanı, 23. dönem Diyarbakır ve 24. dönem Siirt milletvekili Gültan Kışanak 25 Ekim 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

"Mücadeleyi birlikte 
yürütüp kazanacağız"

Tahliyesi dolayısıyla vediği demeçte Kışanak "Bizim aslında tahliyeye değil özgürlük ve barışa ihtiyacımız var. Umarım hep beraber bu ülkede sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız." dedi. 

 

“Bugün Kobanê Kumpas davasında ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. Bu nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız. Figen başkanın çok çok selam ve sevgileri vardı. Bizim aslında tahliyeye değil özgürlük ve barışa ihtiyacımız var. Umarım hep beraber bu ülkede sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız. Mesele tahliye olmak değil mesele bu ülkenin sorunları çözebileceği bir ortamı yaratmak. Kadınların, halkların, inançların özgür olduğu, kimliklerin ve dillerin sorun olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum. Hukukun, adaletin, barışın olmadığı yerde özgürlüğü ne yazık ki doyasıya teneffüs edemiyoruz. Bütün Türkiye için halklar için kadınlar için çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum.”

Beş tahliye kararı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu, 108 kişinin yargılandığı "Kobanê Kumpas Davası"nda karar bugün açıklanmış Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi aralarında Gültan Kışanak'ın da olduğu beş kişinin tahliyesine karar vermişti. 

2016'da 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda tanıklığına başvurulduktan sonra Diyarbakır’a dönüşü sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kışanak, mahkemenin serbest bırakılma yazısının cezaevine ulaşmasıyla Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden serbest bırakıldı. 

Kışanak'ı cezaevi çıkışında yakınları, partili arkadaşları ve dostları karşıladı. 

(AEK)

Gültan Kışanak Kobanê davası
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26 Ekim 2016
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