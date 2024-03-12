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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 15:10
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 15:39
1 dk Okuma

SEÇİM 2024

Gültan Kışanak için Konur Sokak’ta kadın bürosu açıldı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, “Ankaralılar kötünün içinden iyiyi aramak zorunda değil. Gültan Kışanak var artık” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gültan Kışanak için Konur Sokak’ta kadın bürosu açıldı
Fotoğraf: JinNews

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Gültan Kışanak için Mamak’ta kadın seçim standı açıldı.

Daha sonra Çankaya’da bulunan Konur Sokak’a geçen kadınlar burada kadın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Kadınlar, büro açılışı öncesi halaya durdu ve yoldan geçen kadınlara bildiri dağıttı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Gültan Kışanak’ın seçim mektubunu okuduktan sonra büro açılışında sahne alan Sevinç Koçak’ın söylediği şarkılara eşlik etti. 

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JinNews'teki habere göre, açılışta konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Ankaralıların kötünün içinden iyiyi aramak zorunda kalmayacağını ifade etti ve şöyle dedi:

“Gültan Kışanak var artık. Gültan Kışanak’ın yerel yönetimlerde ne yaptığını bilmek, öğrenmek isteyenler Diyarbakır’daki yerel yönetim deneyimine baksınlar diyorum ve onun deneyimlerini de bütün sokaklarda anlatmaya devam edeceğiz. Özgürlük gücümüzdür. Mücadeleyi tüm arkadaşlarımız için yürüteceğiz.”

(EMK)

Gültan Kışanak dem parti DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Seçim 2024 kadın seçim beyannamesi
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