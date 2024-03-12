Gültan Kışanak için Konur Sokak’ta kadın bürosu açıldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Gültan Kışanak için Mamak’ta kadın seçim standı açıldı.

Daha sonra Çankaya’da bulunan Konur Sokak’a geçen kadınlar burada kadın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Kadınlar, büro açılışı öncesi halaya durdu ve yoldan geçen kadınlara bildiri dağıttı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Gültan Kışanak’ın seçim mektubunu okuduktan sonra büro açılışında sahne alan Sevinç Koçak’ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Kadınlardan Gültan Kışanak için seçim kampanyası

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Gültan Kışanak: Kampanya için fotoğraf çektirmeme izin verilmedi

JinNews'teki habere göre, açılışta konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Ankaralıların kötünün içinden iyiyi aramak zorunda kalmayacağını ifade etti ve şöyle dedi:

“Gültan Kışanak var artık. Gültan Kışanak’ın yerel yönetimlerde ne yaptığını bilmek, öğrenmek isteyenler Diyarbakır’daki yerel yönetim deneyimine baksınlar diyorum ve onun deneyimlerini de bütün sokaklarda anlatmaya devam edeceğiz. Özgürlük gücümüzdür. Mücadeleyi tüm arkadaşlarımız için yürüteceğiz.”

(EMK)