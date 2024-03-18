Gültan Kışanak: Herkes iradesine sahip çıkmalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobanî davası görüldü. Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutukluluk incelemesi öncesi mahpus siyasetçiler savunma yaptı.

Not: Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

JinNews'in haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak, mahkeme salonunda seçmenine yönelik konuştu.

Kışanak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Newroz kutlamaları: Dün İstanbul Nevrozu vardı. Biz katılamadık ve çok da göremedik. Medya egemenlerin elinde olduğu için dışarıda ne olup bittiğini bir satırla dahi olsa göstermiyorlar. Ama biz İstanbul’daki Newroz’un coşkusunu, sıcaklığını, heyecanını burada yaşadık. Halkımızın Newrozunu kutluyorum, İstanbul'un Newroz’una katılan herkesi selamlıyorum. Bence İstanbul seçiminde söylenecek söz dün Newroz alanında söylendi. Ayın 21'inde de AMED Newrozu yapılacak. Şimdiden Amed Newrozuna, Amed halkına selamlarımı gönderiyorum. Amed Newrozu her zaman güçlü bir duruş sergilemiştir. Bu Newroz’un da öyle olduğunu düşünüyorum. Amed, üç kibrit çöpü ile kutlanan Newrozlara tanıklık ettik ve yeni bir dönemi açtı. 5 No’lu zindanındaki zulme son veren direnişin meşalesiydi. Yine Amed’in esmer çocukları, Kürt çocukları araba lastiklerini yakarak Newroz’u kutladı. O günleri de yaşadık ve Amed buna da tanık. O da başka bir dönemi işaret ediyordu ve yeni bir mücadele sürecinin meşalesiydi. 2012’de yasaklanma kalkışılan Newroz’a karşı barikatların nasıl yıkıldığına da tanıklı etti Amed ve yeni bir dönemin önünü açtı.

2013 Newrozu bu ülkede yepyeni bir sürecin başlamasının meşalesini yaktı. Amed halkı, Kürt halkı, Kürt halkının iradesi 2013 Newrozunda sözünü söyledi. Hala da o sözün arkasındayız. Hala da bu ülkede barış için, demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek için cezaevlerinde, mahkeme salonlarında, meydanlarda direniyoruz. Hep denir ya, son sözü direnenler söyler diye, Amed halkı bir kez daha sözünü söyleyeceğine inanıyorum. Selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Newroz pîroz be. Newrozumuz kutlu olsun.

Evet, Newroz'un Kürtler açısından daha özel anlamı var ama Newroz tüm Ortadoğu halklarının, Kafkas halklarının ortak bayramıdır. Bu anlamda son derece önemlidir. Demek ki bayramlarımızı ortaklaştırabiliyorsak, acılarımızı da çözümlerimizi de ortaklaştırabiliriz. Newroz baharın müjdeleyicisidir; kışın kara soğukluğuna karşı herkesin yüreğine sımsıcak umutlar müjdeleyen bir bayramdır. Bütün halklar için böyledir. Orta Doğu'daki Mezopotamya’daki tüm halklar için… Kafkasya’daki tüm halklar için Newroz baharın ve değişimin müjdeleyicisidir. O nedenle Newroz; mazlumların, ezilenlerin baharı, zalimlerin despotların kara kışıdır. Yaşamın özünde özgürlük vardır. Yaşam kazanacak, özgürlük kazanacak, Newroz kazanacak. Bir kez daha tüm halklarımızın Newroz bayramını kutluyorum.

Demokrasiye yakışmayan engeller var

Adaylık süreci: Ben Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı adayı olarak adaylığımı ilan ettim. Yüksek Seçim Kurulu da bu adaylığı kabul etti. Şu anda resmi olarak bütün adaylarla eşit koşullarda yarışıyor olmam gerekirdi. Ama maalesef demokrasiye hiç yakışmayan engeller var. Olması gereken, bir belediye başkanı seçilme haklarına haiz bir insanım ve bu anlamda kampanya yürütebilme imkanıma sahip olmalıydım. Bunu engellediler. Öyle gözüküyor ki seçime kadar da böyle sürecek, belki de seçim sonrası da…

Ama şimdi görüyorum ki Ankara'da kadınlar başta olmak üzere halkımızın her biri benden daha fazla bu kampanyayı sahiplenmiş gibi görünüyor. Kadın meclisimiz, kadın arkadaşlarımız, feminist kadınlar, dostlar yoldaşların her biri Gültan Kışanak olmuş, Figen Yüksekdağ olmuş, Ayla Akat olmuş, Ayşegül olmuş, Alp Altınörs olmuş… İsmini sayamadığım tüm arkadaşlarımızın görevini üstelenmiş, canla başla seçim kampanyasını yürütüyorlar. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Barışa, demokrasiye, özgürlüklere inanan herkese teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Yolunuz açık olsun, barışa ve özgürlüğe çıksın diyorum.

Seçim sonuçlarını değiştirmek istiyorlar

Arkadaşlarımız burada oy kullanamayacaklarından bahsettiler. Yasa; tutukluların bulunduğu yerlerde oy kullanmalarını söylüyor. Asıl ikametgahınız neredeyse orada ancak oy kullanabilirsiniz diyerek bizlere, tutuklulara oy kullanma hakkını kısıtlıyorlar. Bu tamamen bir keyfiyet. Tamamen hukuksuzluk. Hukukla, yasayla hiçbir alakası yok. Bakın şuanda birçok il ve ilçemize on binlerce geçici güvenlik görevlileri naklettiler. Seçim sonuçlarını değiştirmek istiyorlar. Evet, bu memlekette hukuk askıya alınmış durumda, yargı siyasallaşmış hatta siyaset yargının yerine geçmiş durumda. Bunu biliyoruz.

Başından beri çok net olarak kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek ile uğraşmadığımızı belirttik. Kendimiz kazanmak için mücadele ediyoruz. Biz halkımızın kazanması için mücadele ediyoruz. Biz demokrasinin kazanması için mücadele ediyoruz. Biz barışın ve özgürlüklerin kazanması için mücadele ediyoruz. Biz kadınların, emekçilerin, yoksulların, ötekilerin kazanması için mücadele ediyoruz. Biz rantçıların, hırsızların kaybetmesi için mücadele ediyoruz. Biz bu ülkeye savaş dışında sanki bir seçenek yokmuş gibi dayatılan savaş politikalarına karşı mücadele ediyoruz. Erkekler dışında kimse kentleri yönetemezmiş gibi zannedenlere karşı kadınlar olarak mücadele ediyoruz. Ötekilerle siyasetin gerçek öznelerini halkı, kadınları, yoksulları, emeklileri siyaset sahnesine davet etmek için mücadele ediyoruz. Amacımız gayet açık ve nettir. Kimse bunu çarpıtmaya, sağa sola çekmeye heves etmesin; ederlerse de halktan cevabını alırlar.

Manipüle etmeye çalışıyorlar

Her iki taraf da bunu manipüle etmeye çalışıyor. Çünkü ikisinin de işine geliyor. Biri diyor onlarla anlaştı bir diğer diyor diğerleri ile anlaştı. Hiç kimseyle anlaşmadık. Siz barış ve çözüm politikaları konusunda net bir tutum sergilemediğiniz sürece, demokrasi konusunda, kadın halkları konusunda net bir tuttum sergilemediğiniz sürece hiçbirinizle anlaşmayacağız. Biz demokrasi kulvarını genişletmek için mücadele edeceğiz. Siyasetin öznesi biziz. Biz bu sorunlarımız üzerinde birilerinin iktidar tepişmesi yapmasına izin vermeyeceğiz.

Bu, ülkeye kaybettiriyor. Bu ülkeye barışı kaybettirdi. Bu ülkeye özgürlükleri kaybettirdi. Bu halkın temel özgürlükleriyle ilgili talepleri var. Bu konuda söyleyecek sözlü olmayanlar sürekli bu konuyu maniple ede ülkeyi ne hale getirdiler? Artık kendilerini de konuşamaz, söz söyleyemez hale geldiler. Çünkü her seçim döneminde yeniden Kürtlerin oylarını hatırlıyorlar maalesef. Hatırlamak zorundalar. Çünkü biz kendimizi hatırlatıyoruz. Halk olarak hatırlatıyoruz ve diyoruz ki bu ülkenin sahibi bu halklardır. Bu ülkenin sahibi ceplerini dolduran, iktidarlarını sağlamlaştırmak için de her türlü dalavereyi çevirenler değildir. Bunu bildikleri için hep seçim dönemi Kürtleri, Alevileri, kadınları hatırlarlar. Ama seçimden sonra unuturlar. Buna izin vermeyeceğiz.

Bizi kimse unutamaz. Unutturamayacakları ve yok sayamayacakları bir noktaya geldik. Kritik eşitleri açtık. Hep beraber halk olarak büyük acılar yaşadık, büyük zorluklar çektik, büyük bedeller ödedik. Ama direndik, mücadele ettik ve özgürlük talebimizden vazgeçmedik. Demokrasi talebimizden vazgeçmedik. Bugünlere geldik.

Barış köprüleri kuracağız

Diyarbakır'dan Ankara'ya Ankara'dan dört bir yana barış köprülerini kuracağız derken bu hakikate işaret ediyorduk. Kadınlar barış siyasetine de öncülük yapacak, bu ülkenin sorunlarının çözümü konusunda büyük bir üç açığa çıkaracaktır. Başka bir kritik eşit daha aşıldı. O da şiddet sarmalını kırmak meselesiydi. Gerçekten bu ülkede maalesef sorunları çözmek istemeyenler; sürekli ama sürekli sadece şiddet kullandılar. Bu şiddet sarmalığını kıracak bir duruşu açığa çıkarttık, çıkartmaya devam edeceğiz. Bu da önemli kritik eşitlerden birisidir. Bunu da yaşamasına rağmen kırmayı başarabilmiştir. Bütün kışkırtmalara rağmen hepimizin herkesin Türkiye'deki başta analar olmak üzere yüreğinde acılar var, kırgınlıklar var, sitemler var ama öfke yoktur. Bu bizim tutulacağımız en güçlü damardır. Nefret yoktur, öfke yoktur.

Bu topraklar sevginin kucaklaşmanın da kadim topraklarıdır. Tarih boyunca defalarca başarmıştır. Bir kez daha başaracaktır. Ve biz sorunlarımızı siyaset yoluyla, diyalog yoluyla, barış yoluyla çözmek için daha güçlü bir irade açığa çıkartacağız. 94’te Demokrasi Partilileri (DEP) tutuklayıp hapishaneye gönderdiklerinde zorlu bir süreçti. Yaklaşık 13 yıl bu mücadele bazı sorunlar yaşandı. Meclis’ giden yolu açamadık. Fakat 2007’de bu yana halk iradesi kesintisiz olarak bir halk iadesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak vatanda demokratik cumhuriyet için kendisini var etmiştir. Kimse bu gerçeği yok sayamaz. Yok sayamayacaklar. İşte aşılan kritik eşiklerden biri de budur.

DEM Parti’yi ne kadar kriminalize ederlerse hepsinden hepsi DEM Parti'yle görüşmeye muhtaçtır. CHP'si de muhtaçtır, AKP'si de muhtaçtır. Biz var oldukça halk bu iradesine sahip çıktıkça mecburlar. Kürt sorunu konusunda demokratik bir söz söylemeye mecburlar. Çünkü başka bir çıkar yolu yok. Bizim şimdi mücadelemiz aşılan bu kritik eşitleri daha ileriye taşımak ve gerçekten de çözümü, barışın, özgürlüklerin kapısını sonuna kadar açmaktır. Kritik eşikler aşıldı.

Mücadelemizi sonuç alacak yere kadar götüreceğiz

Biz barış konusunda bir yol açacağız. Kimse bize o yolu bahşetmeyecek. O yolu biz açacağız. O yolu o köprüleri biz inşa edeceğiz. Biz kararlılıkla, dirayetle, sorumluluk duygusuyla Amed’den Ankara'ya, Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanına barış köprüleri inşa etmek için bu seçim sürecinde büyük bir emek veriyoruz, çalışıyoruz. Seçimden sonra bu mücadelemizi daha da büyüterek sonuç alacak yere kadar götüreceğiz. Hepinizi bu nedenle de kutluyorum. Başarılar. Diliyorum.

Yönetimin gerçek sahibi halktır

Bir konu daha var. Bu adaylık meselemle ilgili çokça da soruluyor. Gelen bütün röportaj sorularında ‘Nasıl bir yönetim, nasıl bir belediye düşünüyorsunuz’ diye soruluyor. Aslında bu yargılandığım yedi buçuk yıl boyunca her görüşmede anlatmaya çalıştım. Ortada halk adına halkın malına çöken bir yönetim anlayışı var. İşte biz buna itiraz ediyoruz. Yönetimin gerçek sahibi halktır. Benim diyenler halkla birlikte yönetilmelidir. Kadınlar o yönetimin tam ortasında merkezindeler.

Emekçiler, mahalle meclisleri, sendikalar, dernekler kendini bütün dinamikleri yönetimle ortak olmalı. Söz ve karar hakkı olmalı. Gerektiğinde hesap sormalı. Gerektiğinde geri çağırmalı. Bu yapılırsa demokrasi inşa edilir, bu yapılmazsa sıfatlar değişir.

Gençlere de küçücük bir sözüm var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Evet, genç yoldaşlar Genç arkadaşlar, sizler için ‘umudunu yitirdi’ ‘karamsar diyorlar. Ben buna inanmak istemiyorum. Ben inanmıyorum. Hani Newroz’un değiştirici gücünden bahsederiz ya, Newroz’un yolunuzu aydınlatan meşalesinden bahsederiz ya, o meşale, o sıcaklık sizin yüreğinizden var.

Gençlik bu enerjisini lütfen esirgemesin. Bu enerjisi, bu sıcaklığını, bu heyecanlı coşkusunu daha fazla yüreğinde tutsak bırakmasın. Gençler bu seçimde hem seçim çalışmalarına çok güçlü bir şekilde katılmalı, sözünü iradesine açığa çıkarmalı, hem de sandıkta sabahlara kadar halkın oyuna, iradesine sahip çıkmalı. Seçimden sonra da gençliğin enerji coşkusuyla bu ülkedeki sorunların çözümü konusunda kadınlarla yan yana öncülük etmelidir.

Bütün genç yoldaşlarımı, genç arkadaşlarımı genç hemşerilerimi özellikle Ankara’daki gençlere saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ankara bir gençlik şehridir. Ankara'yı hatırlamak Ankara'nın o değişimden devrimcilikten yanı olan gençlik günlerini hatırlamak gerekir diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin. Yolunuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Başaracağız.

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(EMK)