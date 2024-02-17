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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 14:52
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 15:21
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Gültan Kışanak: Diyarbakır’dan Ankara’ya barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz

DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesine başkan adayı olarak gösterdiği siyasi tutsak Gültan Kışanak, "Sizleri barışa demokrasiye ve özgürlüğe inanan herkesi, bu mücadelede inisiyatif almaya davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gültan Kışanak: Diyarbakır’dan Ankara’ya barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Öztürk Türkdoğan ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye  Eş Başkanlığı için aday gösterdiği siyasi tutsak Gültan Kışanak, cezaevinden bir mesaj gönderdi.

8 yıldır Kandıra Cezaevi'nde tutulan Kışanak, adaylık mesajında "Diyarbakır’dan Ankara’ya, Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanına toplumsal ve barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz" dedi. Barışa, demokrasiye ve özgürlüğe inana herkesi inisiyatif almaya davet etti:

Değerli halklarımız,

Partimizin Ankara Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylığı önerisini, sizlere duyduğum sorumluluğun bir gereği olarak kabul ettiğimi belirtmek istiyorum.

Başta Kürt sorunu ve kadın özgürlük sorunu olmak üzere sorunlarımızı, kaynağında Ankara’da tartışmak-konuşmak gerekiyordu.

Diyarbakır’dan Ankara’ya, Ankara’dan Türkiye’nin dört bir yanına, toplumsal barış köprüleri kurmak için yola çıkıyoruz.

Sizleri barışa demokrasiye ve özgürlüğe inanan herkesi, bu mücadelede inisiyatif almaya davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum.

DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
Bugün 14:20

(HA)

Seçim 2024 Gültan Kışınak
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DEM Parti, Ankara’da Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan’ı aday gösterdi
Bugün 14:20
/haber/dem-parti-ankarada-gultan-kisanak-ve-ozturk-turkdogani-aday-gosterdi-292016
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