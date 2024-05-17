Gültan Kışanak Diyarbakır'da: "Halkımızla, toprağımızla buluşmak onur verici"

Kobanî Davası'nın dün görülen karar duruşmasında 12 yıl ceza verilerek tahliye edilen siyasetçi Gültan Kışanak, Diyarbakır'da “Jin, jiyan, azadî” sloganıyla karşılandı.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tahliye edildikten sonra bugün Diyarbakır'a gelen Kışanak'ı, aynı davada yargılanan ve 10 yıl ceza verilen Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ile Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Devrim Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Doğan Hatun ve Serra Bucak'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi karşıladı.

🔴 Diyarbakır'da konuşan Gültan Kışanak:



🗣️ “Biz biliyoruz ki, cezaevlerinin kapısı tamamen açılıncaya kadar biz de özgür değiliz. Bugün burada sizinle, halkımızla, toprağımızla buluşmak onur verici.”



📹 Video: @inanc_yildiz_ pic.twitter.com/HfZqP6jIxY — bianet (@bianet_org) May 17, 2024

Çiçeklerle karşılanan Kışanak burada bir konuşmaya yaparak şunları söyledi:

"Kobani bir vicdan davası"

"Biz biliyoruz ki cezaevlerinin kapısı tamamen açılmayıncaya kadar biz de özgür değiliz. Bugün burada sizlerle buluşmak, halkımızla, toprağımızla buluşmak tabii ki onur verici. Bu sizlerin dışarıda siyasi tutsakların da içeride verdiği onurlu bir mücadelenin sonucudur. Yoldaşlarımız bir kumpas davasında haksız, hukuksuz bir kararla karşı karşıya kaldı. Biraz önce de söyledim Kobani aslında bir insanlık davasıydı, bir vicdan davasıydı. O zaman gerçekten yediden yetmişe herkes Kobani'de aslında insanlığa, vicdana, onura sahip çıktı. Sonrasında da bir Kobani kumpas davasıyla siyasi operasyonlar yapıldı.

"Umudumuz her zamankinden daha fazla"

"Şimdi de bu bir insanlık ve vicdan davası olarak önümüzde duruyor. Dünkü karar bizim için anlamlı bir karar değil. Ne hukuki olarak, ne insani olarak, ne vicdani olarak, ne de bu ülkenin hakikati olarak zerre kadar geçerli olan bir karar. Biz biliyoruz ki oradaki arkadaşlarımızın her biri halklarımızın barışı için, özgürlüğü için, demokrasi için yaşadılar, bunun için nefes aldılar, bunun için mücadele ettiler. Bugün de cezevlerinde aynı direnişi sürdürüyorlar. Ben sizleri, hepinizi arkadaşlarımıza olan hasretimizle, özlemimizle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hep beraber mücadele edeceğiz. Bu haksızlığın da sona ereceği Selahattin Başkan'ın Figen Başkan'ın cezevinde bulunan bütün siyasi tutsak arkadaşlarımızın halkıyla, toprağıyla, ülkesiyle, ailesiyle buluştuğu özgür günleri beraber karşılayacağız.



"Bu umutla sizleri selamlamak istiyorum. Evet, yüreğimiz buruk ama umudumuz her zamankinden daha güçlü."

"Yüreğimiz buruk"

Ahmet Türk de şöyle konuştu:

🗣️ Ahmet Türk: “Kobanî Kumpas Davası, Kürt halkını sindirmeye, susturmaya, kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasi davadır. Bu halk asla başını eğmeyecek, özgürlüğü ve demokratik geleceği için mücadeleyi sürdürecek.”



📹 Video: @inanc_yildiz_ pic.twitter.com/cDt1LSkyGT — bianet (@bianet_org) May 17, 2024

"Uzun süreden beri Kürt halkı siyasi bir soykırımla karşı karşıyadır. Kobani kumpas davası Kürt halkını sindirmeye, susturmaya Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir siyasi dava olarak karşımızda duruyor. Biliyoruz ki geçmişten bugüne kadar Kürt halklarının kazanımlarını yok etmek için adeta ırkçı, milliyetçi bir anlayışla karşı karşıyayız. Şunu bilmenizi istiyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar bu halk asla başını eğmeyecek. Özgürlüğü için demokratik geleceği için Kürt halkının özgür geleceği için mücadeleyi sürdürecek. Bugün biraz önce Gültan Başkanımızın da ifade ettiği gibi yüreğimiz buruk. Çünkü yoldaşlarımız halen içeride. Ama biz gelecek için özgür demokratik gelecek için elbette ki bugün dünden daha fazla örgütlü, inançlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.



"Gültan arkadaşımızı, Ayla arkadaşımızı, Sebahat arkadaşımızı ve tahliye edilen diğer arkadaşlarımızı da sevgiyle selamlıyorum. Evet yürekleri buruk. Ama burada buluşmaktan da mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

DEM Partililer polis çemberine alındı Öte yandan Kobanî Davasında aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ’ın da olduğu siyasetçilere ceza verilmesi Diyarbakır’da protesto edildi. Yapılacak açıklama öncesi kentte 4 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklanması nedeniyle Ceylan AVM önünde toplanan DEM Parti ve DBP’liler polis çemberine alındı. Polisle yapılan müzakere sonunda basın açıklamasına izin verildi. “Kobanî davasında bir siyasi darbe gerçekleşti” Burada açıklama yapan DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin, “Dün Sincan’da AKP-MHP yargısı tarafından bir hukuk katliamına daha imza atılmıştır. Sincan’da alınan kararla Selahattin Demirtaş’a 43 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay ve diğer arkadaşlarımıza toplamda yüzlerce yıla varan hapis cezaları verilmiştir. İddianame nasıl Saray’da ve MHP Genel Merkezinde yazıldıysa, bu karar da aynı odaklar tarafından verilmiştir. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye’de şu anda yargının almış olduğu bu karar askeri cunta mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Kobanî Davasında bir hukuki darbe daha, bir siyasi darbe daha gerçekleştirilmiştir” dedi. “Normalleşme ile Kürt siyaseti silinmek isteniyor” Normalleşme ve yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP’nin, Kürt siyasetinin, devrimcilerin ve demokratların iktidar tarafından siyaset sahnesinden silinmek istendiğini ifade eden Şahin, “Ama çok iyi bilsinler biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kararları boşa çıkaracaktır. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle ve Figenlerle birlikte Türkiye demokrasisi için, demokratik bir cumhuriyet için mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler çok iyi bilsin ki; halklarımız için o günler uzak değil. O günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

(İY/AÖ)