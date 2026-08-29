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YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 09:57 29 Ağustos 2026 09:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 10:02 29 Ağustos 2026 10:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Gültan Kışanak: Diyarbakır Cezaevi yüzleşme mekânı olmalı

12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi’nde tutulan Gültan Kışanak, cezaevinin yalnızca bir müze değil, geçmişle yüzleşme ve hafıza mekânı olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gültan Kışanak: Diyarbakır Cezaevi yüzleşme mekânı olmalı
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İlke TV’de Konuşma Zamanı programına katılan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır Cezaevi’nde yaşananları ve cezaevinin müzeye dönüştürülmesine ilişkin görüşlerini anlattı.

Kışanak, cezaevinde kalanların tanıklıklarının müze çalışmalarına dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Orayı yaşamayan orayı bilmez” dedi.

Mevcut düzenlemelerin cezaevindeki geçmiş koşulları tam olarak yansıtmadığını söyleyen Kışanak, dönemin koğuş yapısından tek tip kıyafet uygulamasına kadar birçok ayrıntının doğru aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

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“Bir daha asla denilen bir yer olmalı”

Kışanak, Diyarbakır Cezaevi’nin yalnızca geçmişte yaşananların sergilendiği bir alan olmaması gerektiğini belirtti.

Cezaevinin işkence, darbeler, Kürt meselesi ve insan haklarının konuşulduğu bir yüzleşme mekânına dönüşmesini isteyen Kışanak, yeni kuşakların burada “Ne yaşandı, neden yaşandı ve bir daha yaşanmaması için ne yapılmalı?” sorularıyla karşılaşması gerektiğini söyledi.

Kışanak programda, cezaevinde işkence uygulamalarıyla anılan Esat Oktay Yıldıran döneminde yaşadıklarını da anlattı; kadınlar koğuşunda tutukluların baskı ve şiddete rağmen direnmeye çalıştığını aktardı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Gültan Kışanak Diyarbakır cezaevi 12 Eylül yüzleşme
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