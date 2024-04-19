Gülsün Karamustafa kimdir?

Güncel sanatçı, yönetmen.

1969'da yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü, Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden mezun oldu.

50 yılı aşkın sanat pratiğinde resim, enstalasyon, video ve performans üretimlerine eğildi; göç, yerellik, kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları ele aldı.

Kişisel ve tarihsel anlatılardan doğan, malzeme ve metodoloji açısından çeşitlilik gösteren yapıtlarında, özellikle Türkiye’nin modernleşme sürecindeki sosyal ve siyasal adaletsizlikleri göz önüne serdi. ankaraYerinden edilme ve hafıza meseleleri, yapıtlarında sıklıkla gündeme geldi.

Politik olarak aktif bir yaşam sürdü. Akademi’de boykot ve işgal eylemlerinde yer aldı. Aranan birine yataklık etmek suçundan 12 Mart Muhtırasından birkaç gün sonra tutuklandı; 6 ay hapis cezası aldı. Hapishane gözlemlerine dayanan resimleri ilk kez "Vadedilmiş Bir Sergi’" adlı kişisel sergisinde sergilendi.

İstanbul, São Paulo, Gwangju, Kiev, Singapur, Havana, Selanik, Sevilla gibi birçok uluslararası bienale katıldı. Sanatçının kişisel sergilerinin düzenlendiği kurumlar arasında SALT Beyoğlu ve Galata, Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Van Abbemuseum, IVAM Institut d’Art Modern, Atina Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi, Kunstmuseum Bonn, Lunds Konsthall, Salzburger Kunstverein, Kunsthalle Fridericianum ve Museum Villa Stuck sayılabilir.

Eserleri Centre Pompidou, Tate Modern, Solomon R. Guggenheim Müzesi, Şikago Çağdaş Sanat Müzesi, Musée d’Art Moderne, Van Abbemuseum, Ludwig Museum, MUMOK, Wien Museum, Varşova Modern Sanat Müzesi, EMST Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Arter gibi kurumların koleksiyonlarda yer alıyor.

Yönetmen Atıf Yılmaz ile pek çok farklı filminde yakın olarak çalıştı. Füruzan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Benim Sinemalarım" adlı filmin yönetmenliğini yine Füruzan ile birlikte yaptı.

Münih Güzel Sanatlar Akademisi'nde, Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde, Hannover Uluslararası Kadın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2021’de Roswitha Haftmann Ödülü’ne ve 2014’te Prens Clausf Ödülü’ne değer görüldü. İstanbul ve Berlin’de yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

2024 Nisan'da Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu'nda "Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli" eseriyle yer aldı.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu açıldı: Gülsün Karamustafa'dan 'Oyuk ve Kırık Dökük'

1946 yılında Ankara'da dünyaya geldi.(AÖ)