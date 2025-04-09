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HABER
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 11:45
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 11:49
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Gülsüm ve Sami Elvan’a hapis cezası

Mahkeme, Gülsüm Elvan’a 11 ay 20 gün, Sami Elvan’a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi, cezalar ertelendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup insan İstanbul Adliyesi’nde bir mahkeme salonunun önünde bir araya gelmiş durumda. Grup, 48. Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu kapısının önünde sıralanmış ve adeta bir dayanışma fotoğrafı vermektedir. Görüntüdeki kişiler ciddi ve kararlı bir ifadeyle kameraya bakıyor.
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 269 gün komada kaldıktan sonra 16 Haziran 2014’te yaşamını yitiren 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ailesi hakkında açılan davada karar açıklandı.

Berkin Elvan’ın anne ve babasına ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası
Berkin Elvan’ın anne ve babasına ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası
30 Eylül 2021

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davada hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, Gülsüm Elvan’a 11 ay 20 gün, Sami Elvan’a ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı

Mahkeme, her iki sanık hakkında da “hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na (HAGB) karar verdi. Bu karara göre, sanıklar 5 yıl içinde aynı suçu tekrar işlemezse verilen cezalar infaz edilmeyecek.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’la babası Sami Elvan’a Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla dava açıldı.

Elvan çiftinin, gaz kapsülünü atan polis F.D.’nin yargılandığı davanın 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021’de görülen duruşmalarından sonra yaptıkları açıklamalar sebebiyle ayrı ayrı dokuz yıl dört aya kadar hapisleri istendi. 

Erdoğan daha önce de hedef almıştı

Gezi Parkı eylemleri sırasında o dönem başbakan olan Erdoğan, “Herkes ‘Polise emri kim verdi’ diye soruyor. Açıklıyorum, emri ben verdim” demişti. 

Erdoğan, açıklamalarının dozunu daha da artırarak Elvan'ı ölümünden üç gün sonra "Terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk" diye tanımlamış, annesi Gülsüm Elvan'ı da yuhalatmıştı.

Gülsüm ve Sami Elvan da Erdoğan’ın bu açıklamaları nedeniyle 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021’deki duruşmaların sonrasında İstanbul adliyesinin önünde yaptıkları açıklamalarda oğullarının öldürülmesinde Erdoğan’ın sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, Erdoğan’ı açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı polislerin her iki duruşmanın sonrasında yapılan açıklamaları savcılığa bildirmesine üzerine Elvan çifti hakkında soruşturma başlatıldı. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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