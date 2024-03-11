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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 16:18
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 17:00
3 dk Okuma

Gülsüm Elvan: Katillere sesleniyorum, çocuklarına sarılırken bizi hatırlasınlar

Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gülsüm Elvan: Katillere sesleniyorum, çocuklarına sarılırken bizi hatırlasınlar
Fotoğraflar: X

Gezi direnişinde 15 yaşındayken polisin attığı gaz fişeğiyle yaralandıktan 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 10. yılında Feriköy Mezarlığı’nda anıldı.

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Sendika.org’un haberine göre, mezar başında konuşan baba Sami Elvan, “11 yıldır Berkin için adalet mücadelesi verdiğimiz süreçte bizlere destek olduğunuz için hepinize minnettarız. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız enerjiyle bugünlere kadar geldik” dedi.

Anne Gülsüm Elvan, “Katillere sesleniyorum: Çocuklarına sarılırken bizi hatırlasınlar” dedi.

Abla Gamze Elvan ailesi adına açıklamayı okudu: “Ağız dolusu gülüşü eksik kaldı, mahcup mahcup ama ışıl ışıl bakan bakışları… Artık kokusu sadece burnumuzda tütüyor…”

Artı Gerçek’ten Ezgi Yıldız’ın haberine göre, Gülsüm Elvan ve Sami Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Rakel Dink, Murat Çepni ve Meral Danış Beştaş, Berkin Elvan’ın mezarına karanfil bıraktı.

Can Atalay’dan mesaj

Anmada Can Atalay’ın mesajı da okundu. Mesajı, ailenin avukatlarından Deniz Özen okudu:

“14 yaşında bir çocuğu evine iki adım mesafede vurdular. Vurulmasının üzerinden 11, aramızdan ayrılmasının üstünden 10 yıl geçti. Anısı bize umut olsun. Anısı, acıların acıları çağırmadığı bir memlekette yaşasın.”

Ne olmuştu?

İstanbul, Okmeydanı’nda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 16 Haziran 2013’teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan hastaneye kalbi durmuş olarak götürülmüştü

269 gün sonra, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

Soruşturma dosyası altı savcı değiştirdi. Savcı Faruk Bildirici'nin talebi üzerine, olay yerinde polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro görevlisi bilirkişisi tarafından incelendi ve analiz raporu 6 Mayıs 2014'te dosyaya sunuldu.

Savcı İsa Dalgıç'ın talebiyle görüntüler bu kez Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelendi. Netleştirilmiş görüntüde iki şüpheli memurun göründüğü ve bu memurlardan birinin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Soruşturma 7 Aralık 2016’da tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç’ın hazırladığı iddianamede, tek sanık olarak gösterilen polis memuru F.D.’nin "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması istendi.

İddianamede, polislerin “mukavemette bulunan” eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği anlatıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık iddianame kabul edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 42 polis hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Elvan ailesinin avukatı Oya Aslan bianet’e verdiği bilgide, olay yerindeki tek bir polise dava açıldığını, davanın da “kasten öldürmek” değil “olası kastla öldürmek” suçundan açıldığını, bunun da hapis cezasını 20 yıla kadar düşürdüğünü belirtti: “Müebbet gerektiren kasten öldürme yerine olası kast ile yargılandığında, polis mahkum olsa dahi ceza 20 yıla kadar düşüyor. Oysa sadece kamera görüntüleri bile kasten öldürmeye dava açmak için yeterliydi.”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, polis memuru F.D.’ye "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. 

Dosya Yargıtay’da.

(AS)

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/haber/aihm-den-berkin-elvan-basvurusuna-ret-244166
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26 Ocak 2021
/haber/gezi-ye-hain-kalkisma-diyen-hakim-berkin-elvan-davasindan-cekilsin-238129
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10 Kasım 2020
/haber/mahkeme-berkin-elvan-i-vuran-polis-magdur-degil-234145
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/haber/berkin-elvan-i-vuran-polis-adinin-gecmedigi-davada-da-sikayetci-232675
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/haber/berkin-elvan-davasinda-deliller-nasil-saklandi-231667
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/haber/aym-den-berkin-elvan-a-ikinci-ret-bir-polis-yargilaniyor-ya-ne-aceleniz-var-220184
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