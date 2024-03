Gulsum Elvan: Ez bang li kujera dikim, dema zarokên xwe hembêz dikin bila me bi bîr bînin

Berkîn Elvan di 15 saliya xwe de di berxwedana Geziyê de bi bombeya gazê ya polîsan birîndar bûbû û piştî 269 rojan mir. Elvan di 10emîn salvegera mirina xwe de li Goristana Ferîkoyê hat bi bîranîn.

Li gorî nûçeya sendika.orgê bavê Berkîn, Samî Elvan li ser gorê axivî û got, "Em spasiya we hemûyan dikin ku di têkoşîna me ya edaletê ya Belkîn a 11 salan de piştgirî dan me. Em bi hêza ku ji we distînin û bi enerjiya ku ji we distînin heta niha hatine."

Dayik Gulsûm Elvanê jî got, "Ez bang li kujeran dikim: Dema zarokên xwe hembêz dikin bila me bi bîr bînin."

Li gorî nûçeya Ezgî Yildiz a ji Artî Gerçekê, Gulsûm Elvan û Samî Elvan, dayika Alî Îsmaîl Korkmaz Emel Korkmaz, Rakel Dînk, Murat Çepnî û Meral Daniş Beştaş li ser gora Berkîn Elvan qurnefîl danîn.

Her weha di bîranînê de peyama Can Atalay hat xwendin. Peyama Atalay ji parêzerên malbatê Denîz Ozen xwend.

Çi bûbû?

Di 16ê Hezîranê de, poîsan li Okmeydaniya Stenbolê êrîşî xwenîşanderan kiribû. Berkîn Elvanê 14 salî di êrîşê de bi fîşeka gazê ya polîsan birîndar bû û ji beriya bigihe nexweşxaneyê mir.

