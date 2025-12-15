ENGLISH KURDÎ
biamag
15.12.2025 08:55
 15.12.2025 13:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülşah Durbay’ın cenaze programı açıklandı

Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi binası önünde resmî bir anma töreni düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Gülşah Durbay’ın cenaze programı açıklandı
Fotoğraf: *Gülşah Durbay/ Durbay'ın facebook hesabı

Yaşamını yitiren Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay’ın cenaze programı açıklandı. Şehzadeler Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi binası önünde resmî bir anma töreni düzenlenecek.

Gülşah Durbay kimdir?
Gülşah Durbay kimdir?
14 Aralık 2025

Anma töreninin ardından Başkan Durbay’ın naaşı Hatuniye Camii’ne götürülecek. Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak. Gülşah Durbay, kılınacak namazın ardından Koldere Mezarlığı’nda defnedilecek.

Açıklamada, hastalığı süresince de görev bilincinden ve umudundan vazgeçmeyen Durbay’ın saygı ve minnetle anıldığı belirtildi.

Taziyeler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek. Şehzadeler Belediyesi, Başkan Gülşah Durbay’ın ailesine, yol arkadaşlarına ve tüm Manisa halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
14 Aralık 2025

Haber Yeri
İstanbul
Gülşah Durbay Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay CHP cenaze
ilgili haberler
"MÜCADELE MİRASI YARIM KALMAYACAK"
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı
Bugün 14:01
/haber/gulsah-durbay-son-yolculuguna-ugurlandi-314534
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
14 Aralık 2025
/haber/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-hayatini-kaybetti-314511
Gülşah Durbay kimdir?
14 Aralık 2025
/haber/gulsah-durbay-kimdir-314501
