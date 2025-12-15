Yaşamını yitiren Şehzadeler Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay’ın cenaze programı açıklandı. Şehzadeler Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Durbay için 15 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi binası önünde resmî bir anma töreni düzenlenecek.

Anma töreninin ardından Başkan Durbay’ın naaşı Hatuniye Camii’ne götürülecek. Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak. Gülşah Durbay, kılınacak namazın ardından Koldere Mezarlığı’nda defnedilecek.

Açıklamada, hastalığı süresince de görev bilincinden ve umudundan vazgeçmeyen Durbay’ın saygı ve minnetle anıldığı belirtildi.

Taziyeler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek. Şehzadeler Belediyesi, Başkan Gülşah Durbay’ın ailesine, yol arkadaşlarına ve tüm Manisa halkına başsağlığı dileklerini iletti.

