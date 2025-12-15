Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı

Kolon kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 12 gündür yaşam mücadelesi veren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 37 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Belediye önünde duygusal veda

Durbay için ilk tören, Şehzadeler Belediyesi binası önünde düzenlendi. On binlerce vatandaşın katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Törenin ardından Durbay’ın cenazesi, Hatuniye Camii’ne götürülmek üzere yola çıktı.

Cenaze korteji, cami önündeki programın ardından Cumhuriyet Meydanı’na doğru ilerledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay’ın tabutuna omuz verdi. Tabutun üzerine beyaz laleler bırakıldı.

Hatuniye Camii’nde helallik alındı

Saat 13.10’da Hatuniye Camii’ne ulaşan cenaze için Kur’an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Ardından cenaze, Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacak cenaze namazı için uğurlandı. Özgür Özel, cenaze aracına binerek korteje eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda kılınan cenaze namazının ardından Gülşah Durbay’ın naaşı, Koldere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Özgür Özel: “Bu hikâye burada kaldı”

Belediye önünde düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay’ın gençlik kollarından belediye başkanlığına uzanan yolculuğunu anlattı. Özel, şunları söyledi:

“Uzaktan yakından gelen bütün dostlarımıza, bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. İnsan siyasete atılırken, insan bu kadarını göze alamıyor. Daha altı ay önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek’i, Gülşah’ın da gözyaşlarıyla yolcu etmiştik. Biraz önce Gülşah’la birlikte Ferdi’nin önünden geçerek buraya geldik.

Gülşah çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partili ailenin evladıydı. 2019 yılında ben adayken 21 yaşındaydı ve bu partide koşturuyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı.

2014’te ben büyükşehir belediye başkan adayıydım. Öğleye kadar Saruhanlı’da koşturur, öğleden sonra gelir benimle çalışırdı. ‘Gülşah kızım, Saruhanlı’daki işini yap’ derdim. ‘Olur mu başkanım’ derdi.

Geçen gün kendisini burada tebrike geldiğimde hatırlattım; 2014’te bu binayı birlikte gezmiştik. O bu binaya gençlik kolları başkanı olarak girer, kapıları çalar, ‘Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Özgür Özel’ diye beni tanıtırdı.

Koşa koşa, hepimizden önde bir sürü görevi bu parti için yaptı. Şu ‘kırmızı yelekliler’ var ya… Bugün Türkiye’nin en büyük ve en önemli ilçelerini yöneten belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’ndan geliyor. Gülşah, gençlik kollarıyla hep çok yakındı.

Gülşah’ın ağzında bir laf vardı: ‘Bir seçimi kazanmak için bir hikâyen olacak.’ Bu kez bana dedi ki, ‘Genel Başkanım, bu sefer bir hikâyemiz var. Memleketimizi kazanacağız. Bu sefer bu hikâyeyi yazacağız.’

Geçen gün Lal aradı, bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlattı. İkisine de demiş ki; ‘Çok acıklı bir hikâye yazdık biz.’ En son ağzından çıkan söz buydu.

Bu hikâye yazma lafı… bitmedi, bitmedi, bitmedi… burada bitti. Hepimizin başı sağ olsun.”

Lal Denizli: “Tüm ailesinin gururu oldu”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, konuşmasında Durbay ile olan yol arkadaşlığına değinerek, “Kısacık ömrüne unutulmayacak kadar güzel bir hikâye sığdırdı. O, ailesinin ve bu memleketin gururu oldu,” dedi. Denizli, Durbay’ın hastalığına rağmen eğitimini sürdürdüğünü ve Manisa’ya hizmetten hiç vazgeçmediğini vurguladı.

Gökçe Gökçen: “Mücadele mirası yarım kalmayacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise törende yaptığı konuşmada, “Cesurdu, inatçıydı, adildi. Sana atılan iftiraları affetmeden gittin; çünkü bunun yalnızca sana değil, cesaret gösteren tüm kadınlara yönelik olduğunu biliyordun. Bize bıraktığın mücadele mirası yarım kalmayacak” diye konuştu.

Vali Özkan: “Şehrimizde çok iyi bir iz bıraktı”

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da törende yaptığı konuşmada, Durbay’ın görev süresi boyunca halkla güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, “Rahatsızlığına rağmen vatandaşa hizmet için koşturan, şehrimizde çok iyi bir iz bırakan bir başkandı,” ifadelerini kullandı.

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları, farklı siyasi partilerden temsilciler ve sanatçı Demet Evgarın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Vatandaşlar belediye binası ve meydanları doldurdu.

Taziyeler Koldere’de kabul edilecek

Taziyelerin saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği bildirildi. İlk üç gün taziyeler burada yapılacak, dördüncü günden itibaren ise ailenin Koldere’deki ikametinde kabul edilecek. Taziye saatleri resmi hesaplardan duyurulacak.

Gülşah Durbay kimdir?

(EMK)