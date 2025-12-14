ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2025 00:39
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2025 01:26
1 dk Okuma

Gülşah Durbay solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip ediliyor

Kolon kanseri tedavisi sırasında çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, bu nedenle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gülşah Durbay solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip ediliyor
Fotoğraf: Gülşah Durbay Facebook

Manisa Şehir Hastanesi, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı şekilde izlendiğini ve hayati riskinin sürdüğünü duyurdu.

Gülşah Durbay kimdir?
Gülşah Durbay kimdir?
Bugün 01:21

Kolon kanseri tedavisi sırasında çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, bu nedenle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın klinik durumu ağırlaştı ve sağlık ekibi entübasyon kararı aldı.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle: “Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip ettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a destek tedavileri devam ediyor. Hayati riski sürüyor. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok
Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok
10 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
siyaset Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay CHP
ilgili haberler
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, entübe edildi
12 Aralık 2025
/haber/sehzadeler-belediye-baskani-gulsah-durbay-entube-edildi-314430
Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok
10 Aralık 2025
/haber/bashekim-saka-gulsah-durbayin-saglik-durumunda-degisiklik-yok-314380
ÖZGÜR ÖZEL'LE İLİŞKİ İDDİASINI REDDETTİ
Gülşah Durbay: " Ben, ailem ve Genel Başkanım Özgür Özel hedef gösterildi, iftiraya uğradık"
4 Ekim 2024
/haber/gulsah-durbay-ben-ailem-ve-genel-baskanim-ozgur-ozel-hedef-gosterildi-iftiraya-ugradik-300421
