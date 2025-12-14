Gülşah Durbay solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip ediliyor

Manisa Şehir Hastanesi, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda bulunan Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı şekilde izlendiğini ve hayati riskinin sürdüğünü duyurdu.

Gülşah Durbay kimdir?

Kolon kanseri tedavisi sırasında çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, bu nedenle yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın klinik durumu ağırlaştı ve sağlık ekibi entübasyon kararı aldı.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle: “Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip ettiğimiz Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a destek tedavileri devam ediyor. Hayati riski sürüyor. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Başhekim Saka: Gülşah Durbay’ın sağlık durumunda değişiklik yok

