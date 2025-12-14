Gülşah Durbay kimdir?

Eğitim hayatına Manisa’da başlayan Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Akademik eğitimini farklı alanlarda sürdüren Durbay, 2024 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı.

Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapan Durbay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora eğitimine başladı.

İş hayatında gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Gülşah Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji alanlarında danışmanlık yaptı.

Siyasi çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yürüten Durbay, 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi; 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay, bu göreviyle Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu.

Durbay, geçmişte Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nda (SODEV) yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 14 Aralık Pazar günü hayatını kaybetti.

