Gülşah Durbay: " Ben, ailem ve Genel Başkanım Özgür Özel hedef gösterildi, iftiraya uğradık"

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediyesi Başkanı Gülşah Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi iddialarına sosyal medya hesabından yayımladığı bir video kaydıyla sert bir yanıt verdi.

Destekler

Durbay'ın açıklamasına partisinden ve muhalefet partilerinden güçlü destekler geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP önceki İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek destek açıklaması gönderenler arasındaydı.

Sosyal medya ve başka dijital mecralarda dolaşıma sokulan iddiaların tamamen yalan ve iftira olduğunu belirten Durbay, suçlamaların hem kendisini hem de ailesini hedef aldığını vurguladı.

"Asla affetmeyeceğim" Durbay, X'te "Değreli Manisalı hemşerilerine" hitaben yayımladığı bir video kaydında yaptığı açıklamada şunları söyledi: 2 Ağustos günü [..] bir bağırsak operasyonu geçirdim. [...] geçtiğimiz ay 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. [...] Teşhis sonrası tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum riski olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim. Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden dün İzmir Medikana Hastanesi 'nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle apar topar İstanbul 'a kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım, asla affetmeyeceğim."

Durbay, "ameliyat olduğu günden bu yana, organize olmuş hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldı[ğını]", geçtiğimiz gün ise "[...] bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak kendisi, ailesi ve [CHP] Genel Başkanı [Özgür Özel'in] hedef gösterildiğini, iftiraya uğradı[ğını]" dile getirdi.

"Mahkum olacaklar" Durbay, "Mahkemeye verildiğini öğrenen bazıları[nın] derhal yazılarını kaldırdı[klarını] ve [kendisiyle] iletişim kurmaya çalışıp özür mesajları gönderdi[klerini]" açıkladı. Ancak, "[...] Bu saatten sonra hiçbir özrün ne [kendisi] ne de aile[si] nezdinde kıymeti [olmadğını]" söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı, "[...] bu adice iftiraları atanlar mahkum olacaklardır." dedi.

"Erkek egemen siyasi hesaplaşmalar"

Durbay, açıklamasının sonunda "Ne acıdır ki, biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor, böylesi vicdansız, erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz." dedi.

"Herkes bilsin, herkes duysun ki bu kirli ve hastalıklı zihniyet yenilmeye mahkumdur."

Şehzadeler Belediye Başkanı, " Siyasi hırsları için böylesine seviyesiz ve aşağılık yalanları yayanlara ve bundan medet umanlara meydanı boş bırakmayacağı[nı]", partisi ve kendisini çirkin iftiralarla karalamak isteyenlerin "günün sonunda bunun hesabını yargı önünde ve daha da önemlisi milletin vicdanında en ağır şekilde verecekler[ini]" söyledi.

Gülşah Durbay, açıklamasını "[...] yıllardır beraber yol yürümekten onur ve gurur duyduğum Değerli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve kıymetli eşi Didem Ablam'a. Desteklerinizi ömrümün sonuna kadar kalbimin üzerinde taşıyacağım. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, sizlerin destekleriyle Manisa tarihinde bir ilki başardık. 36 yaşındayken Manisa 'nın ilk kadın belediye başkanı olma gururunu yaşadım. Yine sizlerin destekleriyle bu illeti de atlatacağım. Şu an kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum." diyerek sonlandırdı.

(AEK)