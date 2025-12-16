Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili oğlu ifadeye çağrıldı

“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un Yalova’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’i ifadeye çağırdı. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Gülter'in şüpheli değil, şikâyetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Güllü kimdir?

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın teras katından Gül Tut, düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

(EMK)