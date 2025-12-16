ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:31 16 Aralık 2025 13:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 14:01 16 Aralık 2025 14:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili oğlu ifadeye çağrıldı

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Tuğberk Yağız Gülter'in şüpheli değil, şikâyetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un Yalova’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’i ifadeye çağırdı. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Gülter'in şüpheli değil, şikâyetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Güllü kimdir?
26 Eylül 2025

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın teras katından Gül Tut, düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli ölüm Güllü
