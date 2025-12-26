ENGLISH KURDÎ
KADIN
26.12.2025 13:17
 26.12.2025 13:20
2 dakika

DÜŞÜŞ İÇİN “DIŞ KUVVET VE TEMAS” ŞART

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

Arif Ulu ifadesinde, Selahattin Mert Barut isimli bir kişinin kızıyla yaptığı telefon konuşmalarına da değindi. Barut’un, kızına yurt dışına kaçma teklifinde bulunduğunu öne süren Ulu, bu teklifi kabul etmediklerini ve ısrar üzerine görüşmeyi kestiklerini anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

Sanatçı Güllü’nün Yalova’daki evinin camından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Raporda, Güllü’nün geriye doğru düşebilmesi için dengesini bozacak bir dış kuvvet ve temasın gerekli olduğu tespiti yer aldı. Bilirkişi heyeti intihar ihtimaline dair herhangi bir bulguya ulaşmadı.

Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim’de olay yerinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, düşüşün kendi kendine gerçekleşmesini teknik olarak mümkün görmedi. Rapora göre, sanatçı ancak dışarıdan gelen bir etkiyle dengesini kaybederek geriye doğru düşebildi.

Güvenlik önlemi aldı, intihar bulgusu çıkmadı

Bilirkişi raporu, Güllü’nün evinde güvenlik önlemleri aldığını ortaya koydu. Heyet, sanatçının psikolojik durumuna ya da intihar düşüncesine işaret eden herhangi bir emareye rastlamadı.

Raporda ayrıca, daha önce düşme tehlikesi yaşayan Tuğyan Ülkem Gülter’in bu durumu bilmesine rağmen Güllü’yü yeterince uyarmadığına dikkat çekildi.

“Sen öldürdün” mesajı dosyaya girdi

Soruşturma dosyasına giren ifadeler arasında Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun açıklamaları da yer aldı. Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun, kızına Güllü’yü kastederek “Sen öldürdün” mesajı attığı ortaya çıktı.

Savcılığa verdiği ifadede Arif Ulu, bu mesajı korkutma amacıyla gönderdiğini söyledi. Kızının olayla ilgili bildiği bir şey varsa söylemesini istediğini belirten Ulu, mesajı aynı zamanda kendisine daha saygılı davranması için yazdığını dile getirdi.

“Olayı her defasında aynı şekilde anlattı”

Arif Ulu, kızının olay gününü kendisine defalarca anlattığını ve anlatımında herhangi bir çelişki ya da tedirginlik hissetmediğini ifade etti. Kızının, Güllü’nün düştüğü anı görmediğini, olayın kaza olduğunu söylediğini aktardı.

Ulu, olaydan sonra Yalova’ya giderek kızına destek verdiğini, bu süreçte Tuğyan Ülkem Gülter’in de yanlarında kaldığını belirtti. Ulu, Tuğyan’a da olayı sorduğunu ve anlatımın birebir örtüştüğünü söyledi.

Yurt dışına kaçırma iddiası

Arif Ulu ifadesinde, Selahattin Mert Barut isimli bir kişinin kızıyla yaptığı telefon konuşmalarına da değindi. Barut’un, kızına yurt dışına kaçma teklifinde bulunduğunu öne süren Ulu, bu teklifi kabul etmediklerini ve ısrar üzerine görüşmeyi kestiklerini anlattı.

(EMK)

Güllü sanat şüpheli kadın ölümleri şüpheli kadın cinayetleri
