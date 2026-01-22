ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 08:14 22 Ocak 2026 08:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 16:44 22 Ocak 2026 16:44
Güllü’nün şüpheli ölümü: Kervan E. serbest bırakıldı

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

BİA Haber Merkezi

Güllü’nün yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E. gözaltına alındı. Kervan E., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla bağlantılı olarak tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E., ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan Kervan E. hakkında, “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kervan E., işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Güllü (Gül Tut, 52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün cenazesi, İstanbul’da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Güllü’nün kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul’da gözaltına alınıp, Yalova’ya getirilmişti.

Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
Güllü'nün şüpheli ölümü: Oğlu ifade verdi
Güllü'nün şüpheli ölümü: Oğlu ifade verdi
17 Aralık 2025

(EMK)

DÜŞÜŞ İÇİN “DIŞ KUVVET VE TEMAS” ŞART
Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
26 Aralık 2025
Güllü’nün şüpheli ölümü: Ferdi Aydın ile Bircan Dülger ifade verecek
23 Aralık 2025
Güllü'nün şüpheli ölümü: Oğlu ifade verdi
17 Aralık 2025
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili oğlu ifadeye çağrıldı
16 Aralık 2025
Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
13 Aralık 2025
