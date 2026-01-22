Güllü’nün şüpheli ölümü: Kervan E. serbest bırakıldı

Güllü’nün yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E. gözaltına alındı. Kervan E., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül 2025'te düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla bağlantılı olarak tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan E., ifadesine başvurulmak üzere Yalova Adliyesi’ne çağrıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan Kervan E. hakkında, “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kervan E., işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şarkıcı Güllü (Gül Tut, 52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün cenazesi, İstanbul’da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Güllü’nün kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul’da gözaltına alınıp, Yalova’ya getirilmişti.

