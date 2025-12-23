Güllü’nün şüpheli ölümü: Ferdi Aydın ile Bircan Dülger ifade verecek

Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Yalova’daki evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un dosyasında savcılık, eski patron Ferdi Aydın ile Bircan Dülger’i ifade vermeye çağırdı. Soruşturma dosyasına ayrıca Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in silahlı tehdit görüntüleri de girdi.

Güllü kimdir?

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya ulaştı.

Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu tartışılırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı incelemesini sürdürüyor ve dosyadaki bazı isimleri yeniden ifadeye çağırıyor.

Savcılık, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından, olay sırasında Güllü’nün yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’yu yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada yakalamıştı.

Soruşturmayı genişleten savcılık, Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ile Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Bircan Dülger’in de ifadesine başvuracak.

Mesajlar dosyaya girdi

Daha önce kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi hakkında Bircan Dülger’e “Gebersin”, “Nolur beni annemden kurtar”, “Ölsün”, “Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Bu mesajların ardından savcılığa ifade veren Bircan Dülger, cenazeden sonra Tuğyan’a mesajları hatırlattığını belirtti. Dülger, Tuğyan’ın kendisine “Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım” dediğini aktardı.

Silahlı tehdit görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntüler de dikkat çekti. Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi olduğu iddia edilen Kervan’ı silahla tehdit ettiği anlar yer aldı. A Haber’de yayımlanan kayıtlarda, Güllü’nün kızının erkek arkadaşına yönelik küfürler savurduğu anlar da görüldü.

Savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Güllü (Gül Tut, 52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün cenazesi, İstanbul’da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Güllü’nün kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul’da gözaltına alınıp, Yalova’ya getirilmişti

