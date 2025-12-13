Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı

“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili “kasten öldürme” suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu sabah erken saatlerde tutuklandı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Gözaltına alınan Arif Ulu ile iki kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter’e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine, doğrudan adliyeye getirildi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Gülter aleyhine “anne katili” diye slogan atarak tepki gösterdi.
Ne olmuştu?
Şarkıcı Güllü (Gül Tut, 52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü’nün cenazesi, İstanbul’da toprağa verilmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Güllü’nün kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul’da gözaltına alınıp, Yalova’ya getirilmişti. (TY)