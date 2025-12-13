Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı

“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili “kasten öldürme” suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu sabah erken saatlerde tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Gözaltına alınan Arif Ulu ile iki kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter’e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine, doğrudan adliyeye getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Gülter aleyhine “anne katili” diye slogan atarak tepki gösterdi.