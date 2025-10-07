ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 13:09
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 13:13
2 dk Okuma

Güllü’nün ölümünü bilirkişi aydınlatacak

Savcılık'ın görevlendirdiği mühendislerden oluşan bilirkişi heyeti, önümüzdeki günlerde Güllü’nün yaşadığı dairede ve düşme noktasında keşif ve ölçüm çalışmaları yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güllü’nün ölümünü bilirkişi aydınlatacak

Sanatçı Güllü’nün (gerçek adıyla Gül Tut) Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma genişliyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için daha önce benzer bir vakayı çözen üç kişilik bilirkişi heyetini görevlendirdi.

26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesinde yaşanan olayda, Güllü beşinci kattaki evinin kapalı terasında kızı ve bir arkadaşıyla vakit geçirirken pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümün üzerinden günler geçmesine rağmen, sanatçının kaza sonucu mu düştüğü, yoksa bir müdahale mi olduğu hâlâ netlik kazanmadı.

Aynı heyet daha önce şüpheli bir ölümü aydınlatmıştı

Savcılık'ın görevlendirdiği mühendislerden oluşan bilirkişi heyeti, önümüzdeki günlerde Güllü’nün yaşadığı dairede ve düşme noktasında keşif ve ölçüm çalışmaları yapacak. Teknik veriler analiz edilerek, olayın kaza mı yoksa dış etken sonucu mu gerçekleştiğine dair rapor hazırlanacak.

Heyetin daha önce incelediği Semiha Sözer vakası, Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Söz konusu olayda, Sözer’in itilerek düşürüldüğü bilirkişi raporuyla ortaya konmuş, eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı
Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı
6 Ekim 2025
Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor
Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor
29 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şüpheli cinayetler şüpheli kadın ölümleri Güllü
ilgili haberler
Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı
6 Ekim 2025
/haber/gullunun-adli-tip-raporu-kamuoyu-ile-paylasildi-312283
Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor
29 Eylül 2025
/haber/gullu-nun-avukatlari-tum-ihtimaller-titizlikle-arastiriliyor-312045
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
/haber/gullu-kimdir-311925
Sanatçı Güllü hayatını kaybetti
26 Eylül 2025
/haber/sanatci-gullu-hayatini-kaybetti-311924
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı
6 Ekim 2025
/haber/gullunun-adli-tip-raporu-kamuoyu-ile-paylasildi-312283
Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor
29 Eylül 2025
/haber/gullu-nun-avukatlari-tum-ihtimaller-titizlikle-arastiriliyor-312045
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
/haber/gullu-kimdir-311925
Sanatçı Güllü hayatını kaybetti
26 Eylül 2025
/haber/sanatci-gullu-hayatini-kaybetti-311924
Sayfa Başına Git