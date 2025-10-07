Güllü’nün ölümünü bilirkişi aydınlatacak

Sanatçı Güllü’nün (gerçek adıyla Gül Tut) Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma genişliyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için daha önce benzer bir vakayı çözen üç kişilik bilirkişi heyetini görevlendirdi.

26 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesinde yaşanan olayda, Güllü beşinci kattaki evinin kapalı terasında kızı ve bir arkadaşıyla vakit geçirirken pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümün üzerinden günler geçmesine rağmen, sanatçının kaza sonucu mu düştüğü, yoksa bir müdahale mi olduğu hâlâ netlik kazanmadı.

Aynı heyet daha önce şüpheli bir ölümü aydınlatmıştı

Savcılık'ın görevlendirdiği mühendislerden oluşan bilirkişi heyeti, önümüzdeki günlerde Güllü’nün yaşadığı dairede ve düşme noktasında keşif ve ölçüm çalışmaları yapacak. Teknik veriler analiz edilerek, olayın kaza mı yoksa dış etken sonucu mu gerçekleştiğine dair rapor hazırlanacak.

Heyetin daha önce incelediği Semiha Sözer vakası, Türkiye gündeminde geniş yer bulmuştu. Söz konusu olayda, Sözer’in itilerek düşürüldüğü bilirkişi raporuyla ortaya konmuş, eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

