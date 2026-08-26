Güllü’nün ölümüne ilişkin yeni görüntüler dosyaya eklendi

Kamuoyunda "Güllü" adıyla tanınan ses sanatçısı Gül Tut’un (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 6. kat evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 11 ayda tamamlanan iddianamede, sanatçının tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında "Tasarlayarak Üst Soya Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) hakkında ise "Yalan Tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturma dosyasına giren olay gecesine ait yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, annesinin düştüğü anların hemen ardından Tuğyan Ülkem Gülter’in gösterdiği panik halleri yer aldı. Görüntülerde Gülter’in eve gelen polis ekiplerine defalarca “Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?” şeklinde sorular sorduğu görüldü.

Cinayet planlı

İddianamede, cinayetin önceden tasarlandığına dikkat çekilerek şu ayrıntılara yer verildi:

Olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan, annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği, banyodan çıkan Güllü'nün müziği duyunca "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği ve bir süre müzikle oynadığı belirtildi.

Savcılık, şarkının sanatçıyı olayın yaşandığı odaya çekmek amacıyla özel olarak açıldığını kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi incelediği ses kayıtlarında, düşme anından hemen önce kızının alaycı bir tonla "Hadi görüşürüz" dediği tespit etti.

Savcılık, bu sözün ardından Tuğyan’ın annesini kalça altından kavrayıp ayaklarını keserek 18,17 metre yükseklikteki pencereden aşağı attığı kanaatine vardı.

Olay sırasında odada olan sanık Sultan Nur Ulu, ilk ifadesindeki "alkolün etkisiyle kendi düştü" beyanını değiştirerek, Tuğyan’ın annesini pencereden bizzat attığını itiraf etti. Ulu'nun avukatıyla yaptığı ve dosyaya giren ses kaydında da olayın üzerini örtmek istemediğini söylediği belirlendi.

Adli tıp raporlarında sanatçının kanında 3.53 promil alkol bulunduğu ancak herhangi bir zehirlenme emaresine rastlanmadığı aktarıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

(EMK)