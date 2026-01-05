ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 08:08
 SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 08:10
Okuma:  2 dakika

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Annemin hakkını sonuna kadar savunacağım

Gülter, elinde belgeler, mesajlar ve somut bilgiler bulunduğunu ve bunları yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Annemin hakkını sonuna kadar savunacağım
Fotoğraf: AA

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ablası Tuğyan Ülkem hakkında ağır iddialarda bulundu. Gülter, ablasının “masum olmadığını” savundu.

Annesinin ölümünün ardından zor günler geçirdiğini belirten Gülter, kamuoyunda ortaya atılan iddia, itham ve iftiraların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Medyada yer alan birçok anlatının gerçek dışı olduğunu düşündüğünü dile getiren Gülter, zamanla duygularından uzaklaşıp olaylara mantıkla yaklaşmaya başladığını söyledi.

Gülter’in açıklaması şöyle:

“Annem için rahatlıkla ‘ölsün’ ifadesini kullanabilen bir insanın masumiyetine güvenmek, belki de yaptığım en büyük hataydı. Ablamın anneme zarar vermiş olabileceği ihtimalini düşünmek benim için son derece ağırdı. Bu düşünceyle uzun süre sustum.”

Miras iddialarını reddetti

Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları uzun süre ciddiye almadığını belirten Gülter, bu süreçte hem çevresinde hem de medyada vicdansız ve yönlendirici yaklaşımlarla karşılaştığını söyledi. Bazı kişilerin, geçmişte ablasıyla yapılan mesajlaşmaları sonradan kamuoyuna taşıdığını belirten Gülter, bu kişilerin annesi hayattayken sessiz kaldığını vurguladı.

Gülter, annesi ve mirası üzerinden çıkar sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Hakkında yapılan suçlamalara karşı sessiz kalmadığını ifade eden Gülter, elinde belgeler, mesajlar ve somut bilgiler bulunduğunu ve bunları yasal çerçevede kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

“Beni katil, hırsız ya da yalancı gibi göstermeye çalışan herkesle hukuk önünde hesaplaşacağım” diyen Gülter, kendisine yönelik hakaret ve iftira içeren tüm paylaşımlar hakkında yasal süreç başlatacağını duyurdu.

Ablasıyla tüm bağlarını kopardığını açıklayan Gülter, artık ablasının beyanlarına güvenmediğini söyledi. Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar, ses kayıtları ve savcılık değerlendirmeleri sonrası “İnşallah yapmamıştır” düşüncesinin tamamen sona erdiğini belirten Gülter, “Ben yapmadım” yönündeki açıklamaların kendisi için inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Gülter, annesinin hakkını sonuna kadar savunacağını vurgulayarak, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunan herkes hakkında şikâyetçi olacağını ve tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.

Güllü son yolculuğuna uğurlandı
Güllü son yolculuğuna uğurlandı
27 Eylül 2025
Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025

(EMK)

Güllü şüpheli kadın ölümleri
