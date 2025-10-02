ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 17:13
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 17:15
1 dk Okuma

Güllü’nün dosyası cinayet büroya devredildi

Görgü tanıklarından biri, olay gecesi eve iki erkek figürünün girip çıktığını öne sürerek, “O beyaz ayakkabı bir kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Güllü’nün dosyası cinayet büroya devredildi

Güllü’nün Yalova’da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında ortaya çıkan yeni bilgiler, dosyanın seyrini değiştirdi.

Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’nun olayın yaşandığı evden yaptığı yayınlarda, komşuların dikkat çekici iddiaları gündeme geldi.

Görgü tanıklarından biri, olay gecesi eve iki erkek figürünün girip çıktığını öne sürerek, “O beyaz ayakkabı bir kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı” dedi.

İddialar ve elde edilen görüntüler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Cinayet Büro’ya devretti. Böylece Güllü’nün ölümü artık “şüpheli ölüm” değil, cinayet masası tarafından soruşturulacak bir dosya haline geldi.

Dosyanın Cinayet Büro’ya devredilme nedenleri:

  1. Ses kayıtlarındaki çelişkiler ve bilgi kirliliği
  2. “Şüpheli ölüm” değerlendirmesine yol açan bulgular
  3. Güllü’nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması
  4. Yakınlarının olayın ne cinayet ne de basit bir düşme olduğuna dair şüpheleri
  5. Canlandırmada ortaya çıkan, “roman havası oynarken düştü” iddiasının fiziksel olarak imkânsız olması
  6. Yatak ve komodin arasındaki dar alanda Güllü’nün çekilmiş olabileceği ihtimali
  7. Sanatçının sağlık sorunları ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oyun oynama ihtimalinin bulunmaması.
Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
Güllü son yolculuğuna uğurlandı
Güllü son yolculuğuna uğurlandı
27 Eylül 2025

(EMK)

 

