Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut (Güllü) hakkındaki Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, sanatçının kanında 3.53 promil alkol tespit edildiği, vücudunda ise uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Olay, 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında Çınarcık’ın Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sanatçının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, otopsinin ardından 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verilmişti.

BirGün'deki habere göre, ön otopsi raporunda Güllü’nün bedeninde darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedilmişti. Evdeki güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Toksikoloji İncelemesi

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemede, Güllü’nün kanında etanol (alkol) bulundu; ancak uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı.

Kandaki alkol oranının 3.53 promil, göz içi sıvısındaki alkol oranının ise 343 mg/dl olduğu tespit edildi.

Raporda ayrıca, Güllü’nün kanında reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu, idrarında ise ağrı kesici bulunduğu belirtildi.

Avukattan Açıklama: “Kazara düşme olasılığı güçlü”

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun “kazara düşme” ihtimalini güçlendirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaştı. Raporda, merhumenin kanında yüksek düzeyde alkol, düşük dozda reçeteli ilaç ve mide koruyucu bulunduğu, ancak metanol, uyuşturucu veya zehirleyici herhangi bir maddeye rastlanmadığı belirtilmiştir. Bu seviyedeki alkol, ciddi denge ve koordinasyon kaybına yol açabilecek düzeydedir. Bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü biçimde desteklemektedir.”

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ölüm soruşturması sürüyor. Güllü’nün düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ve adli tıp raporunun birlikte değerlendirilmesiyle olayın kesin nedeni netlik kazanacak.

Güllü kimdir?

Güllü son yolculuğuna uğurlandı

(EMK)