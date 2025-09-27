Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova-Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Güllü’nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak İstanbul’a getirildi. Sanatçı, bugün (27 Eylül) Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene birçok sanatçı ve seveni katıldı.

Cenaze töreninde, Güllü’nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi birçok sanatçı da hazır bulundu.

Törene katılamayan Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras gibi ünlü isimler ise gönderdikleri çelenklerle üzüntülerini dile getirdi

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yalova Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne “yüksekten düşme” ihbarı üzerine ekiplerin adrese yönlendirildiğini, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililerden açıklama talep ediliyor

Ancak ortaya çıkan video, olayla ilgili soru işaretlerini artırdı. Sosyal medyada görüntüleri inceleyen hayranları, kayıtlardaki 2 dakikalık kayıp bölümün aydınlatılması gerektiğini belirterek yetkililerden açıklama talep etti.

