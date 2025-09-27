ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2025 16:09
1 dk Okuma

Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde, Güllü’nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi birçok sanatçı da hazır bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güllü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova-Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Güllü’nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak İstanbul’a getirildi. Sanatçı, bugün (27 Eylül) Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene birçok sanatçı ve seveni katıldı.

Cenaze töreninde, Güllü’nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik gibi birçok sanatçı da hazır bulundu.

Törene katılamayan Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras gibi ünlü isimler ise gönderdikleri çelenklerle üzüntülerini dile getirdi

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yalova Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne “yüksekten düşme” ihbarı üzerine ekiplerin adrese yönlendirildiğini, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililerden açıklama talep ediliyor

Ancak ortaya çıkan video, olayla ilgili soru işaretlerini artırdı. Sosyal medyada görüntüleri inceleyen hayranları, kayıtlardaki 2 dakikalık kayıp bölümün aydınlatılması gerektiğini belirterek yetkililerden açıklama talep etti.

Sanatçı Güllü hayatını kaybetti
Sanatçı Güllü hayatını kaybetti
26 Eylül 2025
Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Güllü Gül Küt
ilgili haberler
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
/haber/gullu-kimdir-311925
Sanatçı Güllü hayatını kaybetti
26 Eylül 2025
/haber/sanatci-gullu-hayatini-kaybetti-311924
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
/haber/gullu-kimdir-311925
Sanatçı Güllü hayatını kaybetti
26 Eylül 2025
/haber/sanatci-gullu-hayatini-kaybetti-311924
Sayfa Başına Git