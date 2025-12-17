ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:17 17 Aralık 2025 09:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.12.2025 09:21 17 Aralık 2025 09:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Güllü'nün şüpheli ölümü: Oğlu ifade verdi

Gülter, annesinin ölümünde bir ihmal ya da suç varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Güllü'nün şüpheli ölümü: Oğlu ifade verdi
Fotoğraf: AA

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olay kapsamında şikâyetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne gelerek savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi.

AA'nın haberine göre, Gülter, olay gecesi İstanbul’da olduğunu belirterek, annesinin düştüğü haberini ablasından aldığını söyledi. Haberi aldıktan sonra Yalova’ya doğru yola çıktığını anlatan Gülter, yolda komşularla yaptığı görüşmede annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti.

Evde bulunan güvenlik kameralarını uzaktan izleyebildiğini belirten Gülter, olay sonrası kolluk kuvvetlerine kamera kayıtları ve hafıza kartlarıyla ilgili bilgi verdiğini, hastanede de telefonunu görevlilere teslim ettiğini söyledi. Annesinin evinde aktif durumda birkaç güvenlik kamerası bulunduğunu aktardı.

Hastaneye ulaştığında ablasının baygın olduğunu, kendisine “annem yoğun bakımda” denilmesini istediğini belirten Gülter, kısa süre sonra annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Annesi ile ablası arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ancak bunların fiziksel şiddete dönüşmediğini söyledi.

Gülter, olay sonrası evin anahtarının kendilerinde olmaması nedeniyle komşunun terasından camı kırarak eve girdiğini anlattı. Eve girdikten sonra kapıyı açarak diğer yakınlarının içeri girmesini sağladığını, olayın yaşandığı odaya ise yalnızca kapıdan baktığını belirtti.

"Annem camdan düşmekten hep korkardı"

Evden herhangi bir ziynet eşyası almadığını vurgulayan Gülter, yalnızca annesine ait kişisel evrakların bulunduğu bir sırt çantasını aldığını, bunun dışında maddi hiçbir eşya almadığını söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında duyulan bazı seslerin annesine ve ablasına ait olabileceğini düşündüğünü ancak özellikle olaydan hemen önce duyulan “Hadi görüşürüz” ifadesinin kime ait olduğu konusunda net olmadığını ifade etti.

Annesinin camdan ve yükseklikten her zaman korktuğunu söyleyen Gülter, olay gecesi pencere kenarında olmasının camı kapatmak ya da odadaki bir duruma müdahale etmek gibi nedenlerle gerçekleşmiş olabileceğini dile getirdi.

Soruşturmayla ilgili olarak “Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum” diyen Gülter, annesinin ölümünde bir ihmal ya da suç varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

Güllü son yolculuğuna uğurlandı
Güllü son yolculuğuna uğurlandı
27 Eylül 2025
Güllü kimdir?
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
13 Aralık 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Güllü şüpheli ölümler şüpheli kadın ölümleri
ilgili haberler
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili oğlu ifadeye çağrıldı
16 Aralık 2025
/haber/gullunun-supheli-olumuyle-ilgili-oglu-ifadeye-cagrildi-314566
Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
13 Aralık 2025
/haber/gullunun-olumuyle-ilgili-gozaltina-alinan-kizi-tutuklandi-314483
Güllü’nün ölümünü bilirkişi aydınlatacak
7 Ekim 2025
/haber/gullunun-olumunu-bilirkisi-aydinlatacak-312327
Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı
6 Ekim 2025
/haber/gullunun-adli-tip-raporu-kamuoyu-ile-paylasildi-312283
Güllü’nün dosyası cinayet büroya devredildi
2 Ekim 2025
/haber/gullunun-dosyasi-cinayet-buroya-devredildi-312174
Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor
29 Eylül 2025
/haber/gullu-nun-avukatlari-tum-ihtimaller-titizlikle-arastiriliyor-312045
Güllü son yolculuğuna uğurlandı
27 Eylül 2025
/haber/gullu-son-yolculuguna-ugurlandi-311987
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
/haber/gullu-kimdir-311925
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili oğlu ifadeye çağrıldı
16 Aralık 2025
/haber/gullunun-supheli-olumuyle-ilgili-oglu-ifadeye-cagrildi-314566
Güllü’nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
13 Aralık 2025
/haber/gullunun-olumuyle-ilgili-gozaltina-alinan-kizi-tutuklandi-314483
Güllü’nün ölümünü bilirkişi aydınlatacak
7 Ekim 2025
/haber/gullunun-olumunu-bilirkisi-aydinlatacak-312327
Güllü’nün Adli Tıp Raporu kamuoyu ile paylaşıldı
6 Ekim 2025
/haber/gullunun-adli-tip-raporu-kamuoyu-ile-paylasildi-312283
Güllü’nün dosyası cinayet büroya devredildi
2 Ekim 2025
/haber/gullunun-dosyasi-cinayet-buroya-devredildi-312174
Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor
29 Eylül 2025
/haber/gullu-nun-avukatlari-tum-ihtimaller-titizlikle-arastiriliyor-312045
Güllü son yolculuğuna uğurlandı
27 Eylül 2025
/haber/gullu-son-yolculuguna-ugurlandi-311987
Güllü kimdir?
26 Eylül 2025
/haber/gullu-kimdir-311925
Sayfa Başına Git