Güllü'nün şüpheli ölümü: Oğlu ifade verdi

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olay kapsamında şikâyetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne gelerek savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi.

AA'nın haberine göre, Gülter, olay gecesi İstanbul’da olduğunu belirterek, annesinin düştüğü haberini ablasından aldığını söyledi. Haberi aldıktan sonra Yalova’ya doğru yola çıktığını anlatan Gülter, yolda komşularla yaptığı görüşmede annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti.

Evde bulunan güvenlik kameralarını uzaktan izleyebildiğini belirten Gülter, olay sonrası kolluk kuvvetlerine kamera kayıtları ve hafıza kartlarıyla ilgili bilgi verdiğini, hastanede de telefonunu görevlilere teslim ettiğini söyledi. Annesinin evinde aktif durumda birkaç güvenlik kamerası bulunduğunu aktardı.

Hastaneye ulaştığında ablasının baygın olduğunu, kendisine “annem yoğun bakımda” denilmesini istediğini belirten Gülter, kısa süre sonra annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Annesi ile ablası arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ancak bunların fiziksel şiddete dönüşmediğini söyledi.

Gülter, olay sonrası evin anahtarının kendilerinde olmaması nedeniyle komşunun terasından camı kırarak eve girdiğini anlattı. Eve girdikten sonra kapıyı açarak diğer yakınlarının içeri girmesini sağladığını, olayın yaşandığı odaya ise yalnızca kapıdan baktığını belirtti.

"Annem camdan düşmekten hep korkardı"

Evden herhangi bir ziynet eşyası almadığını vurgulayan Gülter, yalnızca annesine ait kişisel evrakların bulunduğu bir sırt çantasını aldığını, bunun dışında maddi hiçbir eşya almadığını söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında duyulan bazı seslerin annesine ve ablasına ait olabileceğini düşündüğünü ancak özellikle olaydan hemen önce duyulan “Hadi görüşürüz” ifadesinin kime ait olduğu konusunda net olmadığını ifade etti.

Annesinin camdan ve yükseklikten her zaman korktuğunu söyleyen Gülter, olay gecesi pencere kenarında olmasının camı kapatmak ya da odadaki bir duruma müdahale etmek gibi nedenlerle gerçekleşmiş olabileceğini dile getirdi.

Soruşturmayla ilgili olarak “Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum” diyen Gülter, annesinin ölümünde bir ihmal ya da suç varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

