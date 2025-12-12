Güllü'nün şüpheli ölümü: Kızı ve arkadaşıyla ilgili haberlere suç duyurusu

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında çıkan haberler ve bazı kişiler için suç duyurusunda bulunuldu.

Şüphelilerin avukatı Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, müvekkilleriyle ilgili gözaltı sürecinin öncesi ve sonrasında çeşitli bilgi çarpıtmalarının yapıldığını savundu. Uçanok, bu nedenle Gülter ve Ulu’nun Çınarcık ve Yalova’da dışarı çıkamayacak hale geldiğini belirtti.

“Müvekkilim adeta toplum karşısında katil ilan edildi.” diyen Uçanok, Gülter’in bir dönem arkadaşlarının evinde saklanmak zorunda kaldığını, bu süreçte bazı kişiler tarafından takip edildiklerini öne sürdü.

Avukat, tehdit mesajları ve sosyal medyadaki linç kampanyaları nedeniyle müvekkilinin kendisinin yönlendirmesiyle İstanbul’daki bir aile yakınının evine gittiğini, burada da takip edildiğini fark ederek polis merkezine başvuruda bulunduğunu söyledi.

Gerçeğe aykırı bilgilerin medya organlarında yayılmasıyla toplumda haksız bir infial oluştuğunu ifade eden Uçanok, çok sayıda suç duyurusu hazırlayarak savcılığa sunduklarını belirtti. Avukat, “Müvekkilim sonunda aklanacak. Ancak ona bu kabus dolu günleri yaşatanların yanına hiçbir şey kalmayacak” dedi.

TÜBİTAK’ın hazırladığı ses analiz raporuna ilişkin bazı yayınlarda çıkan haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Uçanok, bu konuyla ilgili de hukuki başvurularda bulunduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı zamanla 5’e yükselmiş, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu’nun babası Arif Ulu ve iki kişi daha yakalanmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayla ilgili dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, medyada yer alan TÜBİTAK raporu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Öksüz, olayın en başından bu yana “düşme ya da intihar” olarak değerlendirilmediğini, şüpheli bir ölüm olarak soruşturmanın sürdüğünü ifade etmişti.

Başsavcı, gözaltındaki kişilerin henüz gerçeği anlatmadığını da vurgulamıştı.

