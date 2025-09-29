Güllü'nün avukatları: Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor

Yalova’daki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un avukatları, sürece ilişkin açıklama yaptı.

Güllü kimdir?

Avukatlar Rahmi Çelik, Mert Erdoğan, Muharrem Çetin ve Hakan Sezer, yaptıkları ortak açıklamada müvekkillerinin ailesinin talebi doğrultusunda tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, “Soruşturmanın her aşamasında kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler dahil olmak üzere bütün delillerin incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz” denildi.

“Resmi açıklamalara itibar edin” çağrısı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili “yüksekten düşme” nedeniyle adli soruşturma başlattığını hatırlatan avukatlar, spekülasyonlara karşı uyarıda bulundu:

“Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, kamuoyunda dolaşan çeşitli iddia ve yorumlara son vermek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Süreçte yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut’un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışını kararlılıkla sürdürmek için çabamızı sürdüreceğiz. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Eksik görüntüler bulundu

Öte yandan Güllü’nün ev içi kamerasında eksik olduğu belirtilen iki dakikalık bölümün de ortaya çıktığı, bu görüntülerin ölümle ilgili spekülasyonlara konu olduğu aktarıldı. O anların aydınlatılması için yeni tanık ifadelerine de başvuruldu.

