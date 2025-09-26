Güllü kimdir?

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973’te İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Roman kökenli olan sanatçı, zorlu bir çocukluk geçirdi.

Küçük yaşta gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı ve müzik yolculuğuna 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne alarak adım attı. Ancak yaşı nedeniyle gazinocuların kendisine iş vermekte tereddüt etmesi sonucu bir süre okuluna geri dönmek zorunda kaldı. Maddi sıkıntılar sebebiyle eğitimini yarıda bırakarak müzik kariyerine devam etti.

1990’lı yıllarda “Kasımpaşalı Güllü” adıyla çıkış yapan sanatçı, söylediği Roman havaları ve arabesk-fantezi eserlerle kısa sürede tanındı. Çıkardığı albümler ve özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Güllü, dönemin en sevilen sanatçılarından biri oldu.

Sanatçı, bir süre evliliği nedeniyle sahnelere ara verdi. İki çocuk sahibi olan Güllü, 2000 yılında boşandıktan sonra yeniden müzik çalışmalarına başladı. 2008’de Kartal Yakacık’ta alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı; tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Güllü, 2021'de Ankara'da kuirfest'e katılmış ve trans bayrağı açmıştı.

Eserleri ve başarıları

Güllü, müzik kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza attı. “Kasımpaşalıyım”, “Gülüm Var”, “Oyuncak Gibi”, “Değmezmiş Sana”, “Balıkesir Bandırma” ve “Benim Vicdanım Rahat” sanatçının en bilinen parçaları arasında yer aldı.

26 Eylül 2025’te, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

(EMK)