Gülizar Biçer Karaca’dan 25 Kasım soruları: Ulusal şiddet veri tabanı kuruldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugüne kadar kadına yönelik şiddetle (KYŞ) ilgili kurulan araştırma komisyonlarına dikkat çekti.

Karaca, 22. Yasama Döneminden bu yana TBMM'de KYŞ ile ilgili toplamda 15 Araştırma Komisyonu kurulduğunu belirterek, bu komisyonlar tarafından hazırlanan raporların büyük oranda raflarda kaldığını söyledi.

Bu raporlardan derledikleri 1248 öneriyi tasnif ettiklerini ifade eden Karaca, ilgili bakanlıklar ve kamu yöneticilerini göreve çağırdı.

"Öneriler hayata geçirilmiyor"

Milletvekili Karaca, KYŞ'nin önlenmesi için raporlarda yer alan çözüm önerilerinin halen uygulanmadığını vurgulayarak şu soruları sordu:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme hayata geçirildi mi?

Kadın Destek Fonu oluşturuldu mu?

Ulusal Şiddet Veri Tabanı kuruldu mu?

Kadın çalışmaları için Ortak Hizmet Ağı geliştirildi mi?

7/24 hizmet veren ALO Şiddet hattı oluşturuldu mu?

Karaca, raporlarda yer alan önerilerin hayata geçirilmesinin aciliyetine dikkat çekerek, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için bu adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti. “Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık göstermemiz gerekiyor. Bu raporlar tozlu raflarda beklemek için hazırlanmadı” dedi.

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(EMK)