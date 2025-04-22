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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 17:43
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2025 17:54
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Gülizar Biçer Karaca: Meclis talimat değil temsil makamıdır

Biçer Karaca, “Bugün bir kez daha ilan ediyoruz ki; ne anayasa sessiz kalacak, ne de bu Meclis susturulacaktır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülizar Biçer Karaca: Meclis talimat değil temsil makamıdır

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde yayımladığı 23 Nisan mesajında, milli egemenliğin altını çizerek sert eleştirilerde bulundu. Karaca, “Gazi Meclis yürütmenin gölgesine sığınacak bir ritüel mekanı değildir; bu kürsü, iktidarın değil milletin kürsüsüdür” dedi.

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“23 Nisan, millet iradesinin tarihsel kaydıdır”

Biçer Karaca, 23 Nisan 1920'nin bir milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesinin tarihsel belgesi olduğunu belirtti. Meclis’in açıldığı o günün, savaş koşullarına rağmen egemenliği halka teslim eden bir kurucu iradeyi temsil ettiğini hatırlattı.

“Bu kürsü, saltanata karşı milletin iradesini, imtiyaza karşı eşitliği, keyfiliğe karşı hukuk devletini kurumsallaştırma kararlılığıyla kurulmuştur.”

“Bugün Meclis yürütmenin gölgesine itilmek isteniyor”

Karaca, anayasal kurumların işlevsizleştirildiğini, yargının siyasi merkezlerden yönlendirilmeye çalışıldığını ifade ederek, Meclis’in de karar alıcı bir kurucu güç olmaktan çıkarılıp bir “vitrin mekanı”na dönüştürülmek istendiğini vurguladı.

“Meclis’in kararları, Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları, milletin doğrudan iradesi yok sayılıyor.”

“Milli egemenlik propaganda değil anayasal bir ilkedir”

“Gazi Meclis, yürütmeden talimat alan bir memurluk makamı değildir,” diyen Karaca, egemenliğin hiçbir kişi ya da partiye devredilemeyeceğini vurguladı. Bu ilkenin sadece bugüne değil, çocukların geleceğine dair bir vasiyet olduğunu söyledi.

“Egemenlik, iktidarın değil milletin tasarrufudur. Anayasa, lütufla değil hukukla uygulanır.”

“Çocuklara miras: Hukuk düzeni, adalet ve eşitlik”

23 Nisan’ın yalnızca bir çocuk bayramı değil, aynı zamanda çocuklara bırakılan bir Cumhuriyet vasiyeti olduğunu ifade eden Karaca, bu mirasın korku değil hukuk düzeni, ayrıcalık değil toplumsal adalet olması gerektiğini söyledi.

“Cumhuriyet, oyuncak dağıtarak değil, hukuka dayalı bir toplum inşa ederek kurulur.”

“Ne anayasa susacak, ne bu Meclis susturulacak”

Karaca, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Meclis’i kuran iradeyi saygıyla andığını belirterek, çocukların eşit ve adil bir ülkede büyümesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı:

“Bugün bir kez daha ilan ediyoruz ki; ne anayasa sessiz kalacak, ne de bu Meclis susturulacaktır.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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