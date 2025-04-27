Gülizar Biçer Karaca: Çiftçinin avans krizi derhal çözülmeli

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hafta sonunda memleketi Denizli’de Beyağaç ve Kale ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Saha ziyaretlerinde çiftçilerin ve esnafın sorunlarını dinleyen Biçer Karaca, özellikle tütün üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları "avans krizi" olarak tanımladı.

Beyağaç İlçe Başkanlığı, ilçe meydanı ve kahvehanelerde üreticilerle buluşan Biçer Karaca, Beyağaç Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık ile de temaslarda bulundu. Tarım ve hayvancılıkta yaşanan politik boşluğun, üreticiyi sahipsiz bıraktığını vurgulayan Karaca, "Biz köylüden, çiftçiden, emekten yanayız. Haklı taleplerin takipçisiyiz" dedi.

"Tütün üreticileri darda”

Kale İlçe Başkanlığı ziyareti sonrası hem esnafı hem de köylüyü dinleyen Biçer Karaca, tütün üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. "Her felaketin ardından üreticimiz bir de tarım politikalarının eksikliğinden doğan krizlerle boğuşuyor. Tarlada çalışan emekçilerimizin, alın teri döken üreticilerimizin sesini duyurmak boynumuzun borcu" dedi.

Biçer Karaca, özellikle Beyağaç, Tavas ve Kale bölgelerinde üreticilerin ciddi bir "avans krizi" yaşadığını belirterek, bu sorunun acilen çözülmesi için girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Kadın çiftçilerden çığlık: Sesimizi duyun

Tütün üreticisi Ayfer Akkuş, yaşadıkları zorluğu şöyle dile getirdi:

"Avans alamıyoruz. Paralar faize yatırıldı. Biz ne yapacağız? Tütün içinde taş, toprak var bahanesiyle oyalıyorlar, mağdur ediyorlar. Yevmiyeler arttı. Avans alamazsam yevmiye ödeyemem, borçlarımı kapatamam. Avansa güvendik, şimdi çaresiziz. Tütünleri kime satacağımı bile bilmiyorum. Kimse bizi duymuyor, gündem olamıyoruz; sesimizi duyurun."

Acil çözüm şart

Biçer Karaca, üreticilerin ve esnafın yaşadığı sıkıntıların temelinde bu yıl avansların ödenmemesinin yattığını belirtti. Üreticilerin kredi borçlarını, esnafa ve sanayiye olan borçlarını avanslarla ödemeyi planladıklarını ancak avans ödenmediği için tütün dikimlerinin dahi tehlikeye girdiğini vurguladı:

"Yaklaşık 15 yıldır sözleşmeli üretim yapan tütün çiftçileri, şirketlerin aldığı ortak karar nedeniyle bu yıl avanslarını alamadı. Eğer avanslar bir an önce ödenmezse Kale bölgesinde üreticilerin %80’i tütün dikemeyecek."

Çözüm önerisi

Gülizar Biçer Karaca, üreticinin rahatlatılması için çözüm önerisini de paylaştı:

"Ziraat Bankası’na olan tarım borçlarının vadesi en az 180 güne çıkarılmalıdır. Böylece çiftçimiz nefes alabilir ve üretim sürdürülebilir."

(EMK)