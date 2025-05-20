Gülizar Biçer Karaca: Bu sadece bana değil, anayasal düzene yönelik bir tasfiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını TBMM Genel Kurulu’nda okumasının ardından oturum yönetme görevinden uzak tutulmasına tepki gösterdi. Karaca, bu durumu yalnızca kişisel bir dışlama olarak değil, "anayasal düzenin tasfiyesi" olarak nitelendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Karaca, TBMM’nin 105 yıllık geçmişine ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine dikkat çekerek, "Bu ilkenin artık Meclis duvarlarında bir dekor olarak yer aldığı itiraf edilmiştir" dedi.

"Tarafsızlık ihlali ve siyasi sadakat filtresi"

Karaca, Genel Kurul’da sergilediği tutumun meşruiyetini milletten alan yasama organının hukuk içinde kalma yükümlülüğünün bir parçası olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Can Atalay kararı nedeniyle kendisine oturum yönettirmemesini ise "açıkça tarafsızlık ihlali" olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, Meclis çatısı altında anayasanın açık hükümlerinin yok sayıldığını ve temsil hakkının "siyasal sadakat filtresinden" geçirildiğini vurgulayan Karaca, yaşananları anayasal düzenin fiilen tasfiye edilmesi olarak değerlendirdi.

"Demokrasiye ve milli iradeye darbe"

“Eğer bir TBMM Başkanvekili, AYM’nin bağlayıcı kararını okuduğu için görevinden uzaklaştırılıyorsa, bu sadece kişisel bir dışlama değil, açıkça anayasal düzenin çökertilmesidir” diyen Karaca, uygulamanın hukukun, anayasanın ve demokrasinin gaspı anlamına geldiğini belirtti.

Kürsünün susturulmasının milletin sesini kısmak olduğunu ifade eden Karaca, temsil hakkının sınırlandırılmasını “milli iradenin gaspı” olarak nitelendirdi. “Bu Meclis, iktidarların değil, milletin evidir” sözleriyle açıklamasını sürdüren Karaca, susmayacaklarını vurguladı: “Biz susarsak Meclis sadece duvarlardan ibaret kalır.”

Bilgi Notu: Ayrıca,Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği "yok hükmünde" kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasının ardından, CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya oturum yönetme görevi verilmedi. Karaca’nın yerine Genel Kurul oturumunu doğrudan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. Meclis Başkanlığı tarafından ilk yapılan duyuruda, oturumu AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın yöneteceği bildirilmişti. Ancak bu karardan dönüldü. T24’ün edindiği bilgilere göre, oturumun gergin geçebileceği öngörüsüyle, görev değişikliği yapılarak oturumu bizzat Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yönetmesine karar verildi.

Ne olmuştu? Gülizar Biçer Karaca, 16 Nisan’da yönettiği Meclis birleşiminde, AYM’nin Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararını katip üye Sibel Suiçmez’e okutmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu uygulamanın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olduğunu savunarak, Karaca ve Suiçmez hakkında Anayasa ve İçtüzük’ten doğan yetkilerini kullanacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Karaca ve Suiçmez’e Meclis oturum nöbeti verilmemesi yönünde iddialar gündeme gelmişti. Nitekim, 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in yerine Genel Kurul’u yönetmesi için Bekir Bozdağ görevlendirilmiş, 12 Mayıs haftasında ise Karaca yerine MHP Milletvekili Celal Adan Meclis Başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

Gülizar Biçer Karaca: Meclis talimat değil temsil makamıdır

(EMK)