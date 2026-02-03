Gulistan Koçyîgît: Li nexweşxaneyê hemşîreyê gefa ‘kîsêkê zer’ li Dîyar Koç xwar

Cîgira Serokê Koma DEM Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgîtê têkildarî mijarên di rojevê de li Parlamentoyê duxayanî da.
Gulistan Kiliç Koçyîgîtê bibîrxist ku bi boneya 1ê Sibatê Roja Piştevaniya Rojava ya Cîhanê bi milyonan kes daketine qadan û wiha axivî: "Em ê piştgiriya xwe ya ji bo Rojava bidomînin."
Rewşa Diyar Koç
Gulistan Kiliç Koçyîgît balkişand ser zext û êrîşên li hemberî çalakiyan û wiha got:
"Kedkarên çapemeniyê hatin desteserkirin. Di dema desteserkirinê de bi sîstematîk lêdan û îşkence hate kirin. Polîsan zarokek 13 salî bilin kir û li erdê xistin. Diyar Koç ji aliyê polîsan hat derbkirin û xwîn çû ser mêjiyê wî. Ligel ku metirsîya wî ya jiyanê hebû û xwîn çûbû ser mêjî lê dîsa jî bijîşkên li Nisêbînê ew taburcu nekirin. Sewqî Amedê kirin û şandin girtîgehê. Ji ber ku rewşa Diya Koç giran bû rêveberiya girtîgehê ew qebûl nekir. Vê carê jî li Amedê hildan beşa lezgîn ya nexweşxaneyê û li wir bi rojan ma. Ji ber ku tenduristiya wî nebaş bû ew sewqî Nexweşxaneya Bajar a Etlîk ya Enqereyê kirin. Me têkildarî rewşa wî bi bijîşkan re hevdîtin pêk anî û bijîşk got hewce nake asta 3'emîn a nexweşxaneyê de bimîne û dibe ku sewqî nexweşxaneyeke asta 2'emîn bikin."
Gulistan Kiliç Koçyîgît diyar kir ku dema Koç ji Nexweşxaneya Bajêr a Etlikê veguhestine Girtîgeha Sincanê ji aliyê hemşîreyekê ve hatiye tehdîtkirin û wiha got:
"Gelo vê hemşîreya nijadperest, faşîst û dijminê Kurd çi got? 'Wî radestî min bikin, ez ê tiştê ku divê bê kirin bikim. Me berê kesên wiha di kîsikên zer de teslîm digirt. Ez jî li rojhilat xebitî me. Hevjinê min polîs e.' Belê, ciwanekî bêguneh ku tu sûc nekiribû, ku tiştekî xelet nekiribû, hate lêdan. Ew anîn ber mirinê. Wekî ku ev ne bes be, ew ji aliyê wê hemşîreyê ve jî hate tehdîtkirin ku diviyabû pê re bûya. Gelo li dijî wan polîsên ku li Diyar Koç xistin tedbîr hatine girtin? Diyar Koç hîn jî ji bo jiyana xwe têdikoşe. Nexwe, çi bi wan polîsên ku ew lê dan hat? Çi bi polîsan hat? Dibe ku ew ê hemû di demek nêz de bên xelatkirin. Ji ber ku li vî welatî, ji bo sûcên ku li dijî muxalîfan, li dijî kurdan, li dijî jinan tên kirin, tu ceza tune ye. Çawa ku kesên ku Hrant Dink kuştin wek xelat betlane hatibû dayîn û wêneyên xwe pê re kişandibûn, ev rastiya vî welatî ye."
Gulistan Kiliç Koçyîgît da zanîn ku wek tê îdiakirin Diyar Koç çalakî lidar nexistiye, al danexistiye û tiştek bi vî rengî tune.
550 kes hatin desteserkirin
Gulistan Kiliç Koçyîgît di berdewama axaftina xwe de ev tişt anî ziman:
"Di vê pêvajoyê de 550 kes hatin desteserkirin. Herî kêm 80 kes hatin girtin. Gel li dijî qetlîaman daket kolanan û xwestin mafê jiyanê ya kurdan neyê binpêkirin, li dijî vê derketin. Ma ev sûc e? Ez ji Wezaretê Dadê dipirsim ev sûcek çawa ye?
Bila derîyê sînor yê Murşîdpinarê bê vekirin
Deriyê Murşîtpinar li rex Kobanê ye û ger derî were vekirin dê nîv saetê de alîkarî bigihêjin Kobanê. Dibe ku bi xêra alîkariyên tên şandin zarokên li wê derê bên parastin. Gel û şaredariyan alîkarî li ber hev kirin. Alîkarî hatine rawestandin. Ma dê çend rojên din bên rawestandin. Divê vekirina derî evqas zehmet nebe. Li pêşiya vekirina derî tu astengî nîn e.
(AEK/AY)