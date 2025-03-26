Gülistan Kılıç Koçyiğit: İktidar bir yol ayrımında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te güncel gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısını hatırlatan Kılıç- Koçyiğit, "Türkiye iki açıdan yol ayrımındadır” dedi.

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Öcalan’ın çağrısının AKP iktidarına soru yönelttiğini ifade eden Kılıç- Koçyiğit, “Sayın Öcalan’ın tarihi çağrısı Türkiye’ye şu soruyu soruyor. Sen Kürt sorununun demokratik çözümünden yana mısın, demokrasiden birlikte yaşamdan yana mısın? Yoksa mevcut düzenin devamından mı yanasın?” diye ekledi.

Kılıç- Koçyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50 kişinin tutuklanmasına da değindi.

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Tutuklamaları “darbe” olarak tanımlayan Kılıç-Koçyiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“16 milyonluk bir mega kentin, bir metropolün dünya başkentlerinden birinin büyükşehir belediye başkanını tutuklamak, onun ilçe belediye başkanlarını tutuklamak, cezaevine koymak yetmemiş, kayyım atamanın kendisi bir yol ayrımıdır.

Türkiye ve iktidar kararını vermek zorundadır. Ya antidemokratik uygulamalarla yol almaya devam edecekler ya da gerçekten rotalarını demokrasiye dönecekler ve bu ülkeyi hep beraber düze çıkaracağız. Ama gördüğümüz anladığımız okuduğumuz şey iktidar hukuksuzlukla ayakta kalmaya çalışıyor, zorla ayakta kalmaya çalışıyor.

Kendisine rakip olabilecek insanları antidemokratik yargıyı araçsallaştırarak, bertaraf etmeye çalışıyor. Her bir siyasetçi özneyi cezaevine koyup sesini kısarak kendisi için dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışıyor. Bunları kabul etmiyoruz ve bunlara karşı mücadele ettik bundan sonrada mücadele edeceğiz."

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(RT)