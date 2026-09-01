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YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 15:29 1 Eylül 2026 15:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 15:32 1 Eylül 2026 15:32
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Son tutuklamayla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 30 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
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Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 30’a yükseldi.

Soruşturma kapsamında 29 Ağustos’ta düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan üçü dün Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün adliyeye sevk edilen yedi şüpheliden biri de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kalan altı kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son tutuklamayla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 30 oldu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku davası şüpheli kadın ölümleri
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