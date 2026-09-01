Gülistan Doku soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 30’a yükseldi.

Soruşturma kapsamında 29 Ağustos’ta düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan üçü dün Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün adliyeye sevk edilen yedi şüpheliden biri de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kalan altı kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Son tutuklamayla birlikte Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 30 oldu.

(EMK)