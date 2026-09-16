Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38’e yükseldi.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Dersim'de şüpheli şekilde kayboldu. Dosya ilk süreçte "intihar" tezi üzerinden yürütüldü ancak Doku ailesinin, avukatlarının, kadın örgütlerinin ve siyasi partilerin tepki ve takibi sonucu kentteki güvenlik kameraları kayıtlarının silindiği, ana şüphelilerin ifadelerindeki çelişkiler ve delil karartma şüpheleri gün yüzüne çıktı.

Savcılığın dosyayı "cinayet", "delilleri yok etme, gizleme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlamaları kapsamına almasıyla genişletilen operasyonlarda dönemin mülki idarecileri, kolluk görevlileri ve ilişkili kişiler gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Gülistan Doku'nun baş şüpheli durumundaki eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Zeinal Abakarov, onun ihraç edilen polis üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer tutuklandı. Ardından delil karartma ve yardım etme suçlamalarıyla Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven cezaevine gönderildi.

Ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu tutuklandı. Dijital verilerin ve kayıtların silinmesi iddiaları üzerine ise ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Kolluk kuvvetlerindeki ihmal ve karartma iddiaları kapsamında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, dalgıç polis Gürkan Gürdal, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman, eşi Burçin Hızlı Kahraman ile çok sayıda emniyet amiri, komiser ve polis memuru hakkında tutuklama kararı verildi.

Son olarak Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6'ncı dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ünün daha tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.