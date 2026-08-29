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YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 10:16 29 Ağustos 2026 10:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 10:22 29 Ağustos 2026 10:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada yeni dijital kayıtlar ve su altı aramalarına ilişkin bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Elif Tuna / csgorselarsiv.org
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Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Dersim’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın beşinci dalgasında 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gürlek’in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında yeni PTS ve iletişim kayıtlarının yanı sıra Doku’nun Instagram hesabına yönelik şüpheli erişim ve işlemler tespit edildi.

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Kişisel eşyalara ilişkin yeni bulgu

Su altı aramalarına ilişkin de yeni bulgular elde edildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, dalgıç defterindeki bazı kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla suya sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu belirtildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku davası
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