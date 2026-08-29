Gülistan Doku soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Dersim’de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın beşinci dalgasında 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gürlek’in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında yeni PTS ve iletişim kayıtlarının yanı sıra Doku’nun Instagram hesabına yönelik şüpheli erişim ve işlemler tespit edildi.

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Kişisel eşyalara ilişkin yeni bulgu

Su altı aramalarına ilişkin de yeni bulgular elde edildiği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, dalgıç defterindeki bazı kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla suya sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu belirtildi.

(NÖ)