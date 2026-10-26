Gülistan Doku soruşturması: Savcılık dosyasında “Gereğini yaparsınız kardaş” mesajı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Dersim’de kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in telefonları ve diğer dijital materyalleri inceleniyor.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Sonel’in incelenen telefonundan yeni bulgular çıkmasını beklediklerini söyledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Temmuz 2026 tarihli tutuklama talebi yazısında, Sonel’in dijital materyallerinde yapılan ön inceleme ve veri kurtarma çalışmaları sırasında soruşturma açısından önem taşıyan bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.

Sosyal medya paylaşımları için talimat iddiası

Tutuklama talebi yazısında, Sonel’in 2021’de Ordu Valisi olarak görev yaptığı dönemde, kendisi hakkında paylaşım yapan bir X kullanıcısının kimliğinin tespit edilmesi için Gökhan Ertok’a talimat verdiği belirtildi.

Savcılığın tespitlerine göre, “kukuw99” rumuzlu hesabın sahibi olarak belirlenen kişinin kimlik bilgilerinin hukuka aykırı yollarla elde edilmesinin ardından Ertok, Sonel’e bir fotoğraf gönderdi. Yazışmalarda Sonel’in Ertok’a “Gereğini yaparsınız kardaş” mesajını gönderdiği kaydedildi.

Savcılık, yazışmaların devamında Ertok’un söz konusu kişinin evinin tespit edildiğini, evinde arama yapıldığını ve dijital materyallerine el konulduğunu Sonel’e bildirdiğini aktardı.

Yazıda, Ertok’un 2 Kasım 2021 tarihli mesajında, kişinin telefonunun kopyalandığını, ön ve arka kameralarının izlenebildiğini ve kişinin evine iki dinleme cihazı yerleştirildiğini Sonel’e söylediği belirtildi.

Darp edilmiş fotoğraf için bilirkişi incelemesi

Tutuklama talebi yazısında, soruşturma kapsamında ele geçirilen darp edilmiş bir kişiye ait fotoğrafın da incelendiği kaydedildi.

Savcılık, ilk aşamada şüphelilerin fotoğraftaki kişinin başka bir olay nedeniyle hakkında gözaltı kararı bulunan farklı biri olduğunu savunduklarını aktardı. Ancak dosyaya giren resmi bilirkişi raporuyla fotoğraftaki kişinin, yazışmalarda adı geçen B. D. A. olduğu yönünde tespit yapıldığı belirtildi.

Para transferleri de dosyada

Savcılığın tutuklama talebi yazısında, Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun hesabından Ertok’un hesabına farklı tarihlerde para transferleri yapıldığı bilgisi de yer aldı.

Yazıya göre, 25 Nisan ve 5 Temmuz 2019’da 5’er bin TL, 5 Kasım 2021’de ise 20 bin TL gönderildi. Savcılık, MASAK verileriyle 2021’deki 20 bin TL’lik transferi doğruladığını ve Sonel’in savcılık sorgusunda para gönderme eylemini kabul ettiğini belirtti.

Savcılık, söz konusu para transferlerini sosyal medya hesaplarının tespit edilmesi ve bu kapsamda yürütülen işlemlerle ilişkilendirdi.

Dört ayrı suç yönünden değerlendirme

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital materyallerdeki yazışma ve talimatların kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, nitelikli yağma ve bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme ya da değiştirme suçları yönünden somut emareler içerdiğini değerlendirdi.

Savcılık, Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu hakkında bu suçlamalar kapsamında tutuklama talep etti.

Dosyadaki iddialar ve savcılığın değerlendirmeleri, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor. Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen de X'de şu paylaşımı yaptı:

"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınızca ‘ KARANLIK İLİŞKİ AĞI’ olarak tespit edilen olayda ; X uygulaması üzerinden şüpheli Tuncay SONEL hakkında ‘’ Patron valiyle …’’ paylaşımını yapan kukuv99 rumuzlu kullancının tespiti için, bir çok suçtan tutuklu şüpheli Tuncay SONEL Whatsapp uygulaması üzerinden Turgay KILIÇ koduyla siber çete elemanı Gökhan ERTOK’ a ‘Gereğini Yaparsınız Kardaş’ talimatını vermişti.

Siber çete elamanı şüpheli Gökhan ERTOK ise talimat gereği olarak paylaşımı yapan kukuv99 rumuzlu X kullanıcısının B. D. AK. olduğunu yasa dışı bir şekilde tespit edildiğini ve aşağıdaki görselini paylaştığımız işkence edilmiş bir kişinin resmini şüpheli Tuncay SONEL’e bildirmişti. Bu olaya ilişkin yapılan soruşturma da şüpheliler suçlamaları ret etmiş aşağıda görseli paylaşılan kişinin başka bir olayda hakkında gözaltı kararı verilmiş farklı bir kişi olduğunu savunmuşlardı. Bu soruşturmanın derinleştirilmesi sonrasında dosyaya kazanıdırılan Resmi Bilirkişi Raporu ile görselde görülen işkence edilmiş kişinin şüphelilerin yazışmalarında adı geçen kişiyle AYNI KİŞİ olan B.D. AK. olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. #Gülistandoku"

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ 👇 Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınızca ‘ KARANLIK İLİŞKİ AĞI’ olarak tespit edilen olayda ; X uygulaması üzerinden şüpheli Tuncay SONEL hakkında ‘’ Patron valiyle …’’ paylaşımını yapan kukuv99 rumuzlu kullancının tespiti için, bir çok suçtan tutuklu şüpheli Tuncay SONEL Whatsapp uygulaması üzerinden Turgay KILIÇ koduyla siber çete elemanı Gökhan ERTOK’ a ‘Gereğini Yaparsınız Kardaş’ talimatını vermişti. Siber çete elamanı şüpheli Gökhan ERTOK ise talimat gereği olarak paylaşımı yapan kukuv99 rumuzlu X kullanıcısının B. D. AK. olduğunu yasa dışı bir şekilde tespit edildiğini ve aşağıdaki görselini paylaştığımız işkence edilmiş bir kişinin resmini şüpheli Tuncay SONEL’e bildirmişti. Bu olaya ilişkin yapılan soruşturma da şüpheliler suçlamaları ret etmiş aşağıda görseli paylaşılan kişinin başka bir olayda hakkında gözaltı kararı verilmiş farklı bir kişi olduğunu savunmuşlardı. Bu soruşturmanın derinleştirilmesi sonrasında dosyaya kazanıdırılan Resmi Bilirkişi Raporu ile görselde görülen işkence edilmiş kişinin şüphelilerin yazışmalarında adı geçen kişiyle AYNI KİŞİ olan B.D. AK. olduğu kesin olarak tespit edilmiştir. #Gülistandoku — Ali ÇİMEN (@avukatalicimen) October 26, 2026

(EMK)