Gülistan Doku soruşturması: Jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Ali Kahraman’ın, Doku’nun kaybolmasından bir gün önce, 4 Ocak 2020’de dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı bir Excel dosyasının görüntüsünü gönderdiği ortaya çıktı.

Araç geçişi ve telefon görüşmesi aynı dakikalarda

Dosyada yer alan tespitlerde, Gülistan Doku’nun son kez görüldüğü değerlendirilen Sarısaltuk Köprüsü çevresinden, Kahraman çiftinin kullandığı aracın 5 Ocak günü saat 12.27 sıralarında geçtiği belirtildi.

Aynı zaman diliminde Burçin Hızlı Kahraman’ın, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Savcılık, araç geçişi ile telefon görüşmesinin aynı dakikalara denk gelmesini Kahraman çiftine sordu. Çift ise ifadelerinde Gülistan Doku’yu görmediklerini, araçlarına almadıklarını ve olayla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını savundu.

“Kule bilgilerini Sonel’e gönderdim”

Savcılık, Ali Kahraman’a 4 Ocak 2020’de Tuncay Sonel’e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı Excel görüntüsünü neden gönderdiğini de sordu.

Kahraman, söz konusu bilgileri kendisinin hazırlamadığını, Sonel’in kendisine mesaj göndererek acil şekilde kule bilgilerine ihtiyaç duyduğunu söylediğini ifade etti. O sırada Antep’te görevli olduğunu ancak Dersim’de bulunduğunu belirten Kahraman, Sonel’in talebi üzerine ilgili jandarma personelinden bilgileri istediğini ve kendisine gönderilen verileri Sonel’e ilettiğini söyledi.

Kahraman’a ayrıca Sonel’in Gülistan Doku konusunda kendisine ya da sorumluluğundaki güvenlik korucularına herhangi bir talimat verip vermediği soruldu. Kahraman, böyle bir talimat almadığını ve kendisinin de koruculara yasa dışı bir talimat vermediğini savundu.

“Sonel, algı yönetiminde mahirdi”

Kahraman, Tuncay Sonel’in güvenlik korucuları üzerindeki etkisine ilişkin ise dikkat çekici ifadeler kullandı.

Kahraman, “Tuncay Sonel’in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı; herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi” dedi.

Savcılık: “Gülistan Doku’yu araçla aldı”

Başsavcılık, dosyadaki deliller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar doğrultusunda Ali Kahraman’ın, 5 Ocak 2020 günü saat 12.27 sıralarında Gülistan Doku’yu Sarısaltuk Viyadüğü üzerinden eşi adına tahsisli araçla aldığı ve daha sonra olayla bağlantılı diğer kişilere teslim ettiği yönünde “hukuki ve vicdani kanaate” ulaşıldığını belirtti.

Kahraman’a etkin pişmanlık hükümleri hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ancak Kahraman suçlamaların tamamını reddetti.

Kahraman ifadesinde, “Ben ailemle, kızlarımla Tunceli’ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep’e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım” dedi.

Kule bilgileri olarak dosyada geçen HTS ve baz istasyonu kayıtları, kişilerin olay anındaki konumlarının belirlenmesi, telefon sinyalleri üzerinden bağlantıların tespit edilmesi ve olayların zaman çizelgesinin oluşturulması amacıyla kullanılıyor.

Soruşturmada tutuklu sayısı 32’ye çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahraman çiftinin tutuklanmasıyla Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 32’ye yükseldi.

(EMK)