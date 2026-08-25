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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 11:48 25 Ağustos 2026 11:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 11:55 25 Ağustos 2026 11:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturması: Gizli tanık Rostan mevkiini işaret etti

Avukat Çimen’in aktardığı verilere göre Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun öldürüldüğü ve gömüldüğü iddia edilen Rostan mevkiinde, olaydan sekiz gün sonra geceyi geçirdi ve sabaha kadar bölgede kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturması: Gizli tanık Rostan mevkiini işaret etti
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5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in aktardığı bilgilere göre, soruşturma dosyasında “Şubat” kod adıyla yer alan gizli tanık, Doku’nun 5 Ocak 2020’de Rostan mevkiinde öldürüldüğünü ve bölgeye yakın bir noktaya gömüldüğünü öne sürdü.

Çimen, gizli tanığın beyanının HTS, KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla birlikte değerlendirildiğini belirtti.

Doku’nun son telefon sinyali de Rostan’a yakın

Avukat Çimen’in aktardığı soruşturma verilerine göre, Gülistan Doku’nun telefonundan alınan son baz sinyali de Rostan mevkiine yakın bir noktadan geldi.

HTS kayıtlarında, soruşturmada şüpheli olarak yer alan Mustafa Türkay Sonel’in yanı sıra Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş’ın da Doku’nun öldürüldüğü ileri sürülen zaman diliminde Rostan mevkiinde bulunduğu öne sürüldü.

Çimen, GSM baz verilerinin KGYS ve PTS kayıtlarıyla da desteklendiğini ifade etti.

Sonel’in 8 gün sonra aynı bölgede bulunduğu öne sürüldü

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer ayrıntının ise 13 Ocak 2020 tarihine ilişkin olduğu belirtildi.

Avukat Çimen’in aktardığı verilere göre Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun öldürüldüğü ve gömüldüğü iddia edilen Rostan mevkiinde, olaydan sekiz gün sonra geceyi geçirdi ve sabaha kadar bölgede kaldı.

Çimen, şöyle dedi: 

“Gizli tanık Şubat, Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde Rostan mevkiinde katledildiğini ve oraya yakın bir yere gömüldüğünü itiraf etmiştir. HTS baz verilerine göre de maktulün son sinyal verdiği yer Rostan mevkiine yakın bir noktadır.”

Çimen, şüphelilerin olayın gerçekleştiği ileri sürülen zaman diliminde aynı bölgede bulunduğunu belirterek, bu bilgilerin KGYS ve PTS kayıtlarıyla da desteklendiğini söyledi.

Sonel’in olaydan sekiz gün sonra bölgede sabaha kadar kalmasına dikkat çeken Çimen, “İnsan öldürme olayından 8 gün sonra, yani 13 Ocak 2020 günü maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel’in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir?” diye sordu.

Soruşturma 2026’da genişletildi

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Dersim’de kayboldu. Yıllar boyunca sürdürülen aramalara rağmen Doku’ya ulaşılamadı.

Dosyada 2026 yılında yapılan yeni incelemelerin ardından soruşturma genişletildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Mustafa Türkay Sonel ile Erdoğan Elaldı daha önce “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Bazı diğer şüpheliler hakkında ise delilleri gizleme veya yok etme iddiaları kapsamında işlem yapıldı.

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(EMK)

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