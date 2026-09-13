Gülistan Doku soruşturması: Emniyet personeli dahil 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında delillere müdahale edildiği iddiasıyla aralarında görevdeki ve emekli emniyet personelinin de bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKA’nın aktardığına göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 11 şüpheli için yedi ilde eş zamanlı gözaltı kararı çıkardı. Şüpheliler “soruşturma sürecine müdahale etmek ve delilleri karartmakla” suçlanıyor.

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi 6 Ocak’ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Doku’nun cep telefonundan alınan son sinyalin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde tespit edilmesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Ancak aramalarda Doku’ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesiyle Doku’nun 5 Ocak öğle saatlerinde valilik yakınındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüştüğü, ardından bir minibüse bindiği belirlendi. Doku’nun minibüsten nerede indiği ise tespit edilemedi.

Abakarov gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Doku’nun telefon sinyalinin son kez alındığı Sarı Saltuk Viyadüğü’nü gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın çalışmadığı ortaya çıktı. Viyadüğü gören başka bir kameranın yaklaşık 3,5 saatlik görüntüsü de flu olması nedeniyle netleştirilemedi.

Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre Doku, kaybolmadan önceki gece Abakarov’un evine girerken KGYS kameralarına yansıdı. Ancak ertesi gün kamera açısının değiştirilmesi nedeniyle evin kapısının görülemediği kayıtlara geçti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından Doku dosyasındaki soruşturma yeniden başlatıldı. Soruşturma kapsamında önce eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Zeinal Abakarov’un da aralarında bulunduğu 16 kişi, daha sonra 12 kişi tutuklandı.

Son olarak 31 Ağustos’ta bir dalgıç polis de tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 Eylül’de yaptığı açıklamada Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor” demişti.