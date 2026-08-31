Gülistan Doku soruşturması: 1 kişi daha tutuklandı

Dersim’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, diğer şüpheliler A.K. ve V.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, adli kontrol kararıyla serbest kalan iki dalgıç polis hakkındaki karara itiraz ederken, gözaltındaki diğer 7 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

*Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma doğrultusunda, son tutuklamayla birlikte toplam tutuklu sayısı 29’a yükseldi. Soruşturmanın bu dalgasında, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı yapan A.K. ve eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün eşi S.Ö. ve çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

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(EMK)