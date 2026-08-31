Gülistan Doku soruşturması: 1 kişi daha tutuklandı
Dersim’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.
Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, diğer şüpheliler A.K. ve V.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, adli kontrol kararıyla serbest kalan iki dalgıç polis hakkındaki karara itiraz ederken, gözaltındaki diğer 7 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
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(EMK)