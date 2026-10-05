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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 16:38 5 Ekim 2026 16:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 16:42 5 Ekim 2026 16:42
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Gülistan Doku dosyasında 300 kilo eroin ve 400 milyonluk gayrimenkul yazışması

Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, tutuklu şüpheli Gökhan Ertok ile 300 kilo uyuşturucu madde ve 400 milyonluk gayrimenkule dair yazışmaları dosyada yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gülistan Doku dosyasında 300 kilo eroin ve 400 milyonluk gayrimenkul yazışması
Fotoğraf: MA
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Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybedilmesine dair yürütülen soruşturma devam ediyor.

“Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel’dir”
“Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel’dir”
15 Nisan 2026

Soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, tutuklu şüpheli Gökhan Ertok ile 300 kilo uyuşturucu madde ve 400 milyonluk gayrimenkule dair yazışmaları dosyada yer aldı.

Gülistan Doku ailesi avukatı Ali Çimen,X’te şu açıklamayı yaptı:

“Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/7052 sayılı soruşturmasında, Turgay KILIÇ kod Tuncay SONEL ile siber çete elamanı tutuklu şüpheli Gökhan ERTOK arasında ; ‘Sayın valim bi cinayet var, 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul, Hükümet kanalı kimse yok ucu dokunacak’ dediği, Turgay KILIÇ kod Tuncay SONEL ise ‘Yarın gereğini yaparım kardaş’ dediği, devamında ise, siber çete elamanı tutuklu şüpheli Gökhan ERTOK: ‘F… Başkan yurt dışında yerine bakan kadro neye baktığı belli değil teşkilattan korumaya gönderdiler bu işin üzerine gidince 40 gün oldu size arz etmek istemedim ama çok zor durumda bıraktılar sayın valim geçen gün Mamakta silahlı çatışmaya kadar girdim’ dediği, Turgay KILIÇ kod Tuncay SONEL’in ise ‘gereğini yaparız kardaş’ dediği tespit edilmiştir.

Not: Bu mezkur görüşme o sırada Ordu Valisi olan bir kişiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli bir polis arasında gerçekleşmiş ve taraflarca da ret edilmemiş WP görüşmesidir.

Ek Bilgi: Gökhan ERTOK bu görüşmeyi takip eden hafta da uyuşturucu maddeler ile yakalanmış ve yapılan yargılama sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan’ mahkum edilmiştir. Ya Gülistan Ya artarak devam edecek Soruşturmalar…”

Ne olmuştu?

Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Dersim'de şüpheli şekilde kayboldu. Dosya ilk süreçte "intihar" tezi üzerinden yürütüldü ancak Doku ailesinin, avukatlarının, kadın örgütlerinin ve siyasi partilerin tepki ve takibi sonucu kentteki güvenlik kameraları kayıtlarının silindiği, ana şüphelilerin ifadelerindeki çelişkiler ve delil karartma şüpheleri gün yüzüne çıktı.

Savcılığın dosyayı "cinayet", "delilleri yok etme, gizleme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlamaları kapsamına almasıyla genişletilen operasyonlarda dönemin mülki idarecileri, kolluk görevlileri ve ilişkili kişiler gözaltına alınarak tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Gülistan Doku'nun baş şüpheli durumundaki eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Zeinal Abakarov, onun ihraç edilen polis üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer tutuklandı. Ardından delil karartma ve yardım etme suçlamalarıyla Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven cezaevine gönderildi.

Ardından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve valinin yakın koruması Şükrü Eroğlu tutuklandı. Dijital verilerin ve kayıtların silinmesi iddiaları üzerine ise ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Kolluk kuvvetlerindeki ihmal ve karartma iddiaları kapsamında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, dalgıç polis Gürkan Gürdal, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman, eşi Burçin Hızlı Kahraman ile çok sayıda emniyet amiri, komiser ve polis memuru hakkında tutuklama kararı verildi.

Son olarak Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6'ncı dalga operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ünün daha tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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