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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2025 17:19
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2025 17:38
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Gülhane Parkı'nda gözaltına alınan gençler serbest

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, dün Gülhane Parkı'nda gözaltına alınan gençlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Sosyal medyada 'Basel' adıyla bilinen Bekir Aslan ise başka dosya kapsamında savcılığa sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Erkan Baş ve bir grup genç Çağlayan Adliyesi önünde poz veriyor.
Fotoğraf: Erkan Baş/X

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün (10 Nisan) Gülhane Parkı’nda gözaltına alınan gençlerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var” dedi.

Erkan Baş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız. Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!”

Öte yandan TİP'li Öğrenciler sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada sosyal medyada 'Basel' olarak bilinen Bekir Aslan'ın önce serbest bırakılmasına karar verildiği ardından hakkında açılan başka bir dosya nedeniyle gözaltısı sonlandırılmayıp savcılığa sevk edildiği aktarıldı. 

Ne olmuştu?

Gençler, TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın katılımıyla dün Gülhane Parkı'nda bir araya gelmişti. Polis, etkinlik sonunda gençleri ablukaya almış, ardından da 43 genci gözaltına almıştı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
TİP Erkan Baş gülhane parkı
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