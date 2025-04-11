Gülhane Parkı'nda gözaltına alınan gençler serbest

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün (10 Nisan) Gülhane Parkı’nda gözaltına alınan gençlerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var” dedi.

Erkan Baş, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız. Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!”

Dostumuz, genç arkadaşımız Basel (@acabacabasell) dün Gülhane Parkı’nda bizimle birlikte gözaltına alınmış ve serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak hakkında açılan başka bir dosya nedeniyle gözaltısı sonlandırılmayıp bugün savcılığa sevk edildi. Parti örgütümüz ve… pic.twitter.com/xTHW3zT7Ok — TİP'li Öğrenciler (@tipliogrencilr) April 11, 2025

Öte yandan TİP'li Öğrenciler sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada sosyal medyada 'Basel' olarak bilinen Bekir Aslan'ın önce serbest bırakılmasına karar verildiği ardından hakkında açılan başka bir dosya nedeniyle gözaltısı sonlandırılmayıp savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Ne olmuştu? Gençler, TİP'li Öğrenciler'in çağrısıyla TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın katılımıyla dün Gülhane Parkı'nda bir araya gelmişti. Polis, etkinlik sonunda gençleri ablukaya almış, ardından da 43 genci gözaltına almıştı. Gülhane Parkı’nda gençlerle buluştuğumuz etkinliğin çıkışında polis, hiçbir gerekçe olmaksızın Genel Başkanımız Erkan Baş’ı ve gençleri abluka altına aldı. Polisin evine dönmek üzere parktan ayrılmaya hazırlanan gençlere uyguladığı şiddetin ve gözaltıların nedeni Saray’ın… pic.twitter.com/exyoDHOGYQ — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 10, 2025

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