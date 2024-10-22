Gülen'in ölümüne 'Mekanı cennet olsun' olsun diyen gazeteciye soruşturma

Bursa'da bir internet haber sitesi ve kanalında sabah programı sunan gazeteci Aysın Komitgan, dünkü yayına Fetullah Gülen’in ölüm haberini vererek başladı.

Bursa’da Bugün kanalının Genel Yayın Yönetmeni Komitgan “Gün başladı. Güne daha önce birkaç kez gündeme gelen ama gerçek olmadığını öğrendiğimiz bir haberle uyandık. Fethullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Onun örgütüne yakın kaynaklardan ve yeğeninden yapılan açıklamayla ölüm haberi teyitleşti. Ne diyelim, mekanı cennet olsun” dedi.

Bu sözler üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla Komitgan hakkında soruşturma başlattı. Savcılık Komitgan hakkında gözaltı kararı da verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Komitgan’ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Bursa’da Bugün gazetesi Aysın Komitgan’ı işten çıkardı. İnternet sitelerinden bir açıklama yapan gazete “Kullandığı kabul edilemez açıklamalarından dolayı program sunucusu Aysın Komitgan'ın kurumumuzla ilişiği kesilmiştir” dedi.

Özür diledi

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Komitgan ise özrü diledi. Komitgan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor” dedi. Komitgan şöyle devam etti:

“Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan FETÖ elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir.

Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır. Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir.

Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum.

Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum.”

ÇGD: En son bakacağınız kişi Aysın Komitgan'dır

Komitgan’ın gözaltına alınmasına Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nden tepki geldi.

Şube Başkanı Yüksel Baysal, yaşananların ‘canlı yayın kazası’ olduğunu söyledi. Komitgan’ın ‘mekanı cennet olsun’ söylemini yayın esnasında ne diyeceğini bilemediği bir esnada gayri ihtirayı bir biçimde kullandığını savundu.

Komitgan, ÇGD üyesi ve aynı zamanda Bursa Şubesinin Başkan Yardımcısı olduğu bilgisini veren Baysal “Bursa’da mesleğimizin onurlu temsilcilerinden biri olan Aysın Komitgan’ı yargılamaya kalkmasınlar. Eğer sizin 7 yıl öncesine kadar ‘Hocaefendi’, bizim 50 yıldır FETÖ dediğimiz ve sizin aranız bozulunca FETÖ olarak ifade etmeye başladığınız Fethullahçıları arıyorsanız en son bakacağınız yer Aysın Komitgan ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üye ve yöneticileridir” diye ekledi.

(HA)