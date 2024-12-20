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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 10:48
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 14:24
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Gülen'e rahmet dilediği için tutuklanan Kazım Güleçyüz tahliye oldu

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla 57 gün sonra çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gülen'e rahmet dilediği için tutuklanan Kazım Güleçyüz tahliye oldu

Fethullah Gülen’e rahmet dilediği için tutuklanan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz 57 gün sonra tahliye edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Güleçyüz ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla ceza istenen iddianameye karşı savunma yaptı. Gazeteci olduğunu, uzun yıllardan beri binlerce yazı yazdığını, hiçbir yazısının terörle bağdaştırılamayacağını söyledi:

“46 yıldır yayıncılık 33 yıldır da gazetecilik yapıyorum. Bu süreçte farklı soruşturmalarla, davalarla karşı karşıya kaldım. Savcı ne zaman çağırsa gidip ifademi verdim. 23 Ekim 2024'e kadar hiç tutuklanmadım. Masumiyet karinesi hiçe sayılarak verilen tutuklama kararında haklarım ihlal edildi."

Mahkeme başkanının dava konusu paylaşıma ilişkin savunma yapmasını istemesi üzerine Güleçyüz "Yıllarca eleştirdiğim kişinin propagandasını yaptığımı söylemenin hukuki izahı yoktur. Son dönemde normalleşmeden çokça söz ediliyor. Bir taziye mesajıyla gözaltı ve tutuklama yapılmasından sonra normalleşme nasıl sağlanacak? Ömrüm boyunca zulme karşı durmuş, demokrasi ve adaleti savunmuş bir insanım. Bana yapılan suçlamayı reddediyorum" diye konuştu.

Güleçyüz'ün avukatı Mustafa Özbek, paylaşımda propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

Duruşma savcısı, Kazım Güleçyüz'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme Güleçyüz’ün tahliyesine hükmetti. Duruşmayı da 4 Mart 2025'e erteledi.

Güleçyüz saat 23.00 sularında Marmara (Silivri) Cezaevi'nden tahliye oldu. Burada Yeni Asya okuyucuları tarafından karşılandı. Burada bir konuşma yapan Güleçyüz “Bir hukuksuzluk süreciydi. Bu tek adam rejiminin ortaya çıkardığı son örnekler. Demokrasi mücadelesinin kesintisiz devam etmesi gerektiğini hatırlatan bir durum oldu. Zulüm devam etmez, adalet mutlaka yerini bulur, hak yerini bulur" dedi.

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı
24 Ekim 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kazım güleçyüz Yeni Asya fetullah gülen
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