Güldünya Yayınları’ndan yeni kitap: Van Gogh’un Kız Kardeşleri

‘Sevgilim Londra / Vincent van Gogh’un Londra’sında Gezinti’ adlı kitabıyla tanınan Hollandalı Yazar Willem-Jan Verlinden bu kez dünyanın en çok konuşulan ressamlarından Van Gogh’un kız kardeşlerini anlatıyor.

Ünlü ressamın hayatının ve sanatının şekillenmesinde büyük etkileri olan üç kız kardeşini ağabeylerinin gölgesinden çıkartan ‘Van Gogh’un Kız Kardeşleri’ özenli bir biyografi çalışması.

Üstelik birbirinden ilginç mektuplar, daha önce yayınlanmamış yazışmalar, fotoğraflar, çizimler ve resimler içeriyor.

Güldünya Yayınları’ndan çıkan Van Gogh’un Kız Kardeşleri’ni Füsun Özlen Türkçeye çevirdi.



Dünyanın en çok konuşulan ressamlarından Van Gogh’un hayatının ve sanatının şekillenmesinde büyük etkileri olan üç kız kardeşini ağabeylerinin gölgesinden çıkartan bu özenli biyografi çalışması onların hayallerini, hayal kırıklıklarını ve kederlerini resmederken, aynı zamanda Vincent van Gogh’un hayatına da ışık tutuyor. Kitap bu büyük ressamla ailesini tanımak isteyenler ve sanat meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Her ailenin kendi sırları vardır

Kitap dolu bir evde büyüyen, birbirlerine kitap alma ve ödünç verme adetleri de olan Van Gogh’lar haberleşmeye meraklı, coşkulu okurlardı. Bazen birbirlerine gün içinde birden fazla mektup yollar, yazışmalarında hem ailevi hem de başka konuları, sıklıkla okudukları kitapları tartışıp etkilendikleri yayınları birbirlerine önerirlerdi.

Arşivlerde, kütüphanelerde, ailenin fotoğraf albümlerinde ve tabii ki Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi’nde kapsamlı bir çalışma yapan Willem-Jan Verlinden işte bu mektupların kitaba etkisini şöyle özetliyor:

“Van Gogh’un kız kardeşleri hakkında yazdığım kitap 2016’da Hollandaca olarak yayımlandı. Thames & Hudson, İngilizce olarak basmaya karar verene kadar da bu kitap ve Van Gogh’un kız kardeşlerinin yazdıkları mektuplar, yalnızca bu dilde okunabildi. Ve işte şimdi de sizlerin ellerinizde tuttuğunuz, büyük bölümü yazdıkları mektuplara dayanan Vincent van Gogh’un kız kardeşlerinin hayatını anlatan bu kitap ortaya çıktı. Hollandaca basımının yayımlanmasından sonra, Vincent’in kız kardeşlerini tanımış olanların yanı sıra onların soyundan gelen bazı kişilerle de tanıştım. Hepsi de kendi büyük-büyükannelerinin ya da onların akrabalarının, tanıdıklarının kişisel belge ve fotoğraflarına erişimime izin verme zarafetini gösterdi. Bunun sonucu olarak sizler elinizde, daha önce ne İngilizce ne de başka bir dilde basılmış olan mektupları ve Van Gogh aile arşivinden kendi yakın çevresi dışında kimse tarafından görülmemiş fotoğrafları içeren eşsiz bir belge tutuyorsunuz.”

Birçok fotoğraf ve resim içeriyor

Leiden'de sanat tarihi okuyan Verlinden kitabında dönemin Avrupasını, gelenek ve görenekleri, o dönemde kadınların hayatlarını, sahip oldukları ya da olmadıkları haklarını da belgeler eşliğinde anlatıyor. Birçok fotoğrafın, çizimin, resmin ve bir aile ağacının de yer aldığı kitabın İngilizce baskısı için kaleme aldığı önsözde Willem–Jan Verlinden şöyle diyor: “Bir zamanlar, Vincent van Gogh’un kendinden küçük üç kız kardeşi olduğunu bilmezdim. Anna, Elisabeth ve Willemien van Gogh kız kardeşleri ancak Vincent ve onun Londra’da geçirdiği yıllar üzerine bir kitap yazmak için yaptığım araştırma sürecinde keşfettim. Bu üç kadın ve onların olaylarla dolu yaşamları beni hemen cezbetti. Onlar hakkındaki araştırmamı derinleştirdikçe birbirlerine, ebeveynlerine, akrabalarına ve bugün artık ünlü olan ağabeylerine yazdıkları yüzlerce mektubu bularak çok değerli bilgilerle ödüllendirildim. Ayrıca çok sayıda belge de buldum: Okul karneleri, sertifikalar, diplomalar, sağlık raporları, fotoğraflar ve tabii ki en küçük kız kardeş Willemien (Wil) ve annesi için yaptıkları dâhil, Vincent’e ait çizimler, resimler…”

Ressam ve ailesi hakkında bilinmeyenleri gün ışığına çıkaran Willem-Jan Verlinden (1971) Leiden'de sanat tarihi okudu. Hollanda müzeleri ve sanat fonlarında çalıştıktan sonra bağış toplama ve organizasyon alanında danışman oldu. 2013 Yılında, Kristine Groenhart ile birlikte, Bibliyon tarafından yayınlanan Sevgilim Londra kitabını yazdı.

Çeviri: Füsun Özlen Yayına Hazırlayan: Ayşe Düzkan, Mine Şirin Son Okuma: Mine Şirin Kitap Tasarım: Karolina Prymaka Tasarım Uygulama: Minife Yıldızhan Matbaa: Berdan Matbaacılık Sayfa Sayısı: 288 Baskı Tarihi: 2024, Birinci baskı

Güldünya Yayınları neden önemli?

Nisan 2014’te kurulan Güldünya Yayınları adını, 2004 yılında, iki ağabeyi tarafından sokak ortasında vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yine ağabeyleri tarafından öldürülen Güldünya Tören’den aldı.

Güldünya Yayınları, feminist teori ve politika kitaplarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından kadın hareketi, farklı feminist örgütlenme deneyimleri, kadın biyografileriyle tanıklık derlemeleri, kadın edebiyatçıların eserleri, kadın sanatçılar tarafından ya da onlar üzerine hazırlanmış kitapları yayınlıyor.

(EMK)