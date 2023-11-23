Güldünya Yayınları'ndan yeni kitap: Canavar Çocuk

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan “Felaket Henry”nin yazarı Francesca Simon’ın genç yetişkinler için kaleme aldığı ilk kitabı “Canavar Çocuk”, Güldünya Yayınları Türkçeye kazandırdı.

Kitabında mitolojiye olan merakını, karmaşık aile ilişkilerine olan ilgisi ve mizah yeteneğiyle bir araya getiren yazar Simon’ın bu seferki kahramanı ergenlik çağındaki Ölüler Tanrıçası Hel.

“Canavar Çocuk” hayal gücüne hitap edilmesini seven her yaştan okurun beğenisine sunuluyor.

Çeviri: Dılşa Ritsa Eşli Yayına hazırlayan: Beyhan Demir Son okuma: Ayşe Düzkan Kapak ve mizanpaj: Minife Yıldızhan Sayfa sayısı: 176

"Öfkeli, alaycı ama sıradan bir ergen o. Kardeşlerinin kimi bacaksız, kimi sekiz bacaklı. Bir tanrıça için olağan sayılacak durumlar işte! Hel yaşıtı kızlar gibi, üzülüyor, seviniyor, aşık oluyor... Diğer ergenlerden bir farkı daha var, yeraltı dünyasında yaşıyor."

Francesca Simon hakkında

Missouri’de doğan Francesca Simon, çocukluk yıllarını Kaliforniya’da geçirdikten sonra Yale ve Oxford üniversitelerinde Ortaçağ tarihi üzerine eğitim aldı. Sunday Times, Guardian, Telegraph, Mail on Sunday, Vogue gibi gazete ve dergilerde serbest gazeteci olarak çalıştı. 1989’dan itibaren tüm zamanını çocuk kitapları yazmaya ayırdı ve bugüne kadar elliyi aşkın kitap yazdı.

Simon bu yeni kitabıyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Ne zaman nerede aklınıza iyi bir fikir geleceğinizi bilemezsiniz. Bu romanın ilk cümlesini New York’ta metrodayken kurdum ve anında Hel’in havalı, iğneleyici, komik ve ergen sesini duydum. İskandinav mitolojisinin Ölüler Kraliçesinin tıpkı kardeşleri gibi bir çocuk olduğunu fark ettiğimde anlatmak istediğim hikâyeyi bulduğumu biliyordum. Daha önce hiç birinci şahısta yazmamıştım ve zevkle yazdım.”

Güldünya Yayınları’ndan indirim

Adını, 2004’te iki ağabeyi tarafından sokak ortasında vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yine ağabeyleri tarafından öldürülen Güldünya Tören’den alan Güldünya Yayınları, 2014’te bir grup feminist tarafından, Kadın Kültür ve İletişim Vakfı bünyesinde kuruldu.

Feminist teori ve politika kitaplarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından kadın hareketi ve farklı feminist örgütlenme deneyimleri, kadın biyografileri ve tanıklık derlemeleri, kadın edebiyatçıların eserleri ve kadın sanatçılar tarafından ya da bilim kadınları hakkında yazılmış kitaplarla çocuk, genç kitapları da yayımlıyor. Kadınlarla çalışan yayınevi, bastığı kitapları guldunyayayinlari.com adresinde indirimli olarak satışa sunuluyor.(AÖ)